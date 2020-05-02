中職／杜家明努力態度被看見 生涯打擊先發初體驗

棄投從打的杜家明，昨晚在延長賽敲出生涯首安、也是致勝安打，今天對樂天桃猿隊之戰，被排入先發，也是生涯初體驗，教頭丘昌榮說：「他的態度很努力。」

今年決定棄投從打，杜家明說：「各方面都會碰到問題，不論是打擊還是接球，都落後其他人很多，但球團願意給機會，就是要努力試看看。」

杜家明投球遇到困難，「球速突然降低，落差至少10公里，找不出問題、也沒受傷，更不是失憶症，就是速度投不出來」。

碰到這些問題，杜家明很沮喪，也嘗試找方法解決，但都沒有用，「剛好有這個機會（棄投從打），想了一陣子才決定」。

對杜家明來說，還沒做好放棄投球的準備，尤其是打擊，「這麼久沒接觸，一開始沒信心」，對自己做好心理建設，一切重新開始。

丘昌榮認為杜家明的態度是最努力，從投手轉成野手很辛苦，「每天都看到他在自主訓練（打擊），教練團也在找時機點，可以用他就用」。

儘管靠努力爭取到機會，但丘總也說：「上一軍不是只靠努力，抗壓性、心理素質、臨場反應都要繼續學習，會有很多狀況發生，都是輕選手必須學習的事情。」

杜家明今天指定打擊、打第8棒。