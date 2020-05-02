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中職／前3年先發共只拿3勝 蔡齊哲本季轉中繼已3勝

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
中信兄弟隊投手蔡齊哲前3季先發23場、拿3勝，本季專職後援至今已拿3勝。 記者季相儒／攝影
中信兄弟隊投手蔡齊哲前3季先發23場、拿3勝，本季專職後援至今已拿3勝。 記者季相儒／攝影

中信兄弟隊投手蔡齊哲前3季先發23場、拿3勝，本季專職後援至今已拿3勝，在兄弟牛棚搶占一席之地，教頭丘昌榮說：「到目前為止的觀察很OK。」

蔡齊哲在2017年先發兩場皆吞敗投，18年先發投9場比賽只拿1勝（6敗），去年有12場先發紀錄，戰績2勝6敗。

本季到今天之前，蔡齊哲出賽9場皆是後援，已拿到個人前3季先發的合計勝投，他說：「跟隊友聊天有講到，投不到1個月，勝投就比去年多了。」

丘昌榮剛接總教練時，跟蔡齊哲談過，「他提出想投中繼，比較有信心」，而教練團也觀察過，蔡齊哲在先發時投到第2輪的壓制力會比較差，因此決定讓他待在牛棚。

蔡齊哲說：「肩膀之前不舒服，先發投的局數要比較長，中繼局數短，上去投就對了，比較有信心，因為不用擔心太多，投多少算多少。」

蔡齊哲在中繼出賽的信心大增，投球流暢度、對比賽掌控度都比過往來得好，他說：「現在是在對自己比較有利的節奏中投球。」

擔任中繼拿到3勝，「運氣好，要靠隊友幫忙，」蔡齊哲說：「感謝隊友沒有放棄比賽。」

牛棚 丘昌榮

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