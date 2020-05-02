中職／教頭點名目前牛棚最強 王躍霖仍期待陳禹勳歸來

樂天桃猿隊「終結者」暫交給王躍霖，教頭曾豪駒說：「他目前是最強的。」而王躍霖則希望陳禹勳快點歸來，「他是我眼中最適合的終結者」。

曾豪駒認為，王躍霖在終結者位置的表現非常稱職，「這陣子把工作交給他，目前是最強的，也放心交給他」。

王躍霖在小聯盟低階1A時，曾擔任1個半月的專職救援投手，拿到12次救援成功。

當時王躍霖的角色原本為先發，球隊原來的終結者升上去後，教練團讓他休息1周，之後才告訴他，「讓你休息，是為了準備接救援」。

之後在小聯盟發展的角色也不固定，直到回台灣才在中繼、後援專職，「之前在二軍、今年春訓會投最後1局」。

王躍霖說：「7、8、9局對我來講，都是短局數，完成工作、把這一局解決掉、保持不失分最重要。」

今年春訓，曾豪駒希望牛棚投手先把速度拉起來、再要求控球、準度，王躍霖覺得這是不錯的方向，「到現在掌握得不錯」。

儘管要頂起「關門」重責，王躍霖說：「在我的眼中、或其他牛棚投手眼中，陳禹勳是最適合終結者的投手，我只是近況比較好，但能否適任也不清楚，還是他比較適合，經驗、穩定性都比較好。」

王躍霖認為，陳禹勳前幾年付出很多，還要打國際賽，去年底在12強賽也投得很棒，「只是目前的調整方式、方向還沒到位，希望等他回來」。