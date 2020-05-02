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新冠肺炎致死人數比流感少為何還封城 專家提4點反駁

中職／日媒報導四隊啦啦隊 甜美笑容融化日本網友

聯合新聞網 / 綜合報導
中職啦啦隊女孩登上日媒，甜美笑容及加油打氣話語或日網友讚好。 截自《日刊スポーツ》
中職啦啦隊女孩登上日媒，甜美笑容及加油打氣話語或日網友讚好。 截自《日刊スポーツ》

中職不只比賽開打獨步全球，吉祥物、啦啦隊等場邊加油團也燒到國外，日媒就用大篇幅製作中職啦啦隊企劃，動員中職一軍4隊12名啦啦隊女孩，寫上祝福話語，更以大字下標「加油! 日本棒球!!」，為日本加油打氣。

日媒《日刊體育》從中信兄弟Passion Sisters、富邦悍將Fubon Angels、樂天桃猿Rakuten Girls、統一獅Uni Girls各挑選3名啦啦隊女孩登報替日本棒球加油。分別有Peggy、小安、峮峮，游游、盈瑩、秀秀子，筠熹、孟潔、Yuri以及Yuki、妮可、Mina。

各隊的啦啦隊女孩也確實靠著溫馨的加油打氣以及甜美的笑容融化了日本網友的心，替他們在防疫期間帶來力量。

不少網友就在推特轉發該報導，並寫下：「謝謝台灣的各位。」，也有人不避諱直言自己特別去附近的店家買了報紙支持啦啦隊女孩。

《日刊體育》除了製作啦啦隊女孩企劃以外，也在該企劃下方提供日本民眾收看中職的管道，舉凡從日本ELEVEN SPORTS OTT平台付費收看樂天桃猿、統一獅的主場轉播，或者也可以直接訂閱CPBL TV。

日本 體育 中信

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