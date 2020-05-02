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中職／象猿隊終結者各有問題 教頭解決方式也不同

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
樂天桃猿、中信兄弟隊「終結者」陳禹勳（左）與李振昌（右）最近都有狀況。 中央社、聯合報系資料照
樂天桃猿、中信兄弟隊「終結者」陳禹勳（左）與李振昌（右）最近都有狀況。 中央社、聯合報系資料照

樂天桃猿、中信兄弟隊「終結者」最近都有狀況，猿隊會讓王躍霖暫時扛「關門」重責，兄弟總教練丘昌榮則選擇相信，繼續讓李振昌待在原位。

猿隊終結者陳禹勳最近出賽數據不理想，總教練曾豪駒說：「希望能幫忙想辦法，讓他從不好的狀況走出來，慢慢給他信心。」

昨天比賽，考慮陳禹勳對戰兄弟後面幾位打者的數據好，讓他先上，但結果不如預期。

曾豪駒說，選手若現況不好，壓力一定會更大，「之後會繼續陪伴，不會讓他去二軍，用比賽來慢慢抓感覺，一次一次來建立信心」。

曾豪駒還是會繼續讓陳禹勳出賽，「在有狀況、分數拉鋸、危機解除時給他任務，藉由比賽狀況慢慢找回信心」。

曾豪駒說：「當然可能也會有不好（結果）的時候，但這些壓力教練團來承受，他只要在場上、把好的感覺找出來就好。」

李振昌最近投球數據也不好，丘昌榮表示，日前在台南比賽時，他的背腰部有點緊繃，休息一天好很多，「昨天領先5分、原本沒想讓他出賽，但結果不好，棒球就是這樣」。

除了李振昌，兄弟牛棚另名大將鄭凱文同樣有狀況，但丘昌榮認為他很正常，「在中職這麼久了，對手對他很熟悉，要靠經驗去找出配球模式」。

丘昌榮強調，不管是李振昌還是鄭凱文，不會說他們的狀況好或不好，「用他就是相信他，每個投手都會被打，不是被打、狀況就不好」。

接下來的牛棚使用，丘昌榮強調都會正常調度，也相信李振昌，「按照既定的安排，不會有太大變動，除非是特殊狀況，不然自己也會亂掉」。

丘昌榮 李振昌 曾豪駒

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