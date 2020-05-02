中職／隔離期享受追劇人生 羅里奇透露媒體邀約不斷

台灣防疫成績亮眼，讓中職獨步全球開打，旅台的洋將也成為熱門採訪對象，統一獅洋投羅里奇就透露自己接到美媒邀約，暢談加入中職心得。

羅里奇近期就接受加州、內華達地方報《The Union》採訪，直言身處全球唯一能夠比賽的職業聯盟很特別，也爆料自己跟另外兩名洋將隊友都接到來自四面八方的訪談邀約。他則不避諱表示，自己很樂意分享台灣的資訊，讓中職獲得更多曝光度，也不忘強調現在能打球真得很幸運，讓家庭不至於斷炊。

除此之外，羅里奇也大談自己征戰中職的心得，表示最難忘2018年對桃猿投出生涯首場完封比賽，也忘不了在同一年雙摘防禦率王及金手套。

雖然目前羅里奇能暢快打球，但在季前曾返美迎接第4個小孩，讓他開季後必須先自主隔離，讓他悶了一小段時間。因為完全無法踏出家門，所以還得學著自己用手洗衣服。生活稍嫌枯燥，但羅里奇展開追劇人生，消磨了這段時間，不僅追完《黑錢勝地》全3季，也把《舞力全開》系列、《震撼擂台》、《金牌拳手》等電影一口氣看完。