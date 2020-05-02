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國小硬聯／羅浩鍏追平安打到哭！ 卑南甜蜜復仇闖4強

聯合新聞網 / 智林體育台提供
卑南國小小將羅浩鍏打出追平安打哭了。 學生棒球聯盟提供
卑南國小小將羅浩鍏打出追平安打哭了。 學生棒球聯盟提供

6局下2出局敲出追平分安打，讓台東縣卑南國小小將羅浩鍏開心到哭了，這一棒延續攻勢，最終卑南靠著余子承再見安打，以5：4險勝台北市福林國小，挺進國小硬式聯賽4強。

卑南、福林曾在花蓮能高盃冠軍戰對過，當時福林以5：4一分勝出，兩隊在硬式聯賽8強賽再度交手，卑南在1局下連續4名打者上壘，讓福林緊急換下先發投手，推上王麒翔接替止血，不過卑南先攻下3分。

福林在3局上吹起反攻號角，陳語安、謝植家、邱柏鈜、曾乙倫都揮出安打，加上失誤，卑南攻下4分反超，雙方4：3比分維持到6局上結束，卑南6局下最後進攻機會，自郝晨安二壘安打開啟攻勢，2出局後，羅浩鍏敲出安打先追平，福林投手受到影響連續投出2次保送，余子承接著敲出安打一棒說再見。

卑南國小勇闖4強。 學生棒球聯盟提供
卑南國小勇闖4強。 學生棒球聯盟提供

敲出追平分安打的羅浩鍏，站上一壘後激動大哭，一壘指導教練高鵬翔暖心安慰他，還送上愛的抱抱，高鵬翔說，他壓力太大，很想贏球，才會哭出來，小朋友就是這樣。

羅浩鍏說，當時兩出局，心想要把跑者送回來，有信心可以打出安打，「打出去太開心了，到一壘時就哭了，這是我第一次比賽打到哭」，從小看職棒產生興趣，羅浩鍏自小三從鹿野轉學到卑南打球，還被教練連智淵取了「閃電怪馬」的外號。

卑南是去年冠軍，今年挑戰衛冕，教練連智淵坦言，選手成熟度不同，「今年很多場都不好打，之前輸過的球隊都贏回來，也算是復仇成功。」

協進有職棒級教練拚招生 王子菘盼教好品行

王子菘回台南家鄉教球。 賽事特約記者王婉玲／攝影
王子菘回台南家鄉教球。 賽事特約記者王婉玲／攝影

前統一獅教練王子菘回歸基層，今年3月加入台南市協進國小教練團，他說，教品行比教球技困難，希望能把小朋友規矩、禮貌教好。

王子菘在2003年中職選秀被統一獅第二輪選走，至2010年都在統一打球，之後轉任教練，2017年曾短暫到歸南國小教球，之後又到富邦悍將擔任球探，2018年到台中市台灣人壽保險成棒隊(台壽保)擔任守備教練，今年初台壽保解散，王子菘透過牽線來到協進國小任教。

王子菘說，自己是台南人，想回家鄉工作，不過從成棒跳到少棒，頗有挑戰，「需要花更多心力，搞清楚小朋友個性，才能知道怎麼教」，他提到，台南國中小學基層教練也有一些同學、學弟，自己會多詢問、學習，「職棒有基本訓練，這部分不會改變，但有些方式會簡單化，讓小朋友聽得懂。」

協進國小硬式聯賽以16強坐收。 賽事特約記者王婉玲／攝影
協進國小硬式聯賽以16強坐收。 賽事特約記者王婉玲／攝影

協進在國小硬式聯賽以16強坐收，已是地主參賽最佳成績，王子菘剛報到就協助出賽，他說，先熟悉一下各縣市球隊實力，了解差在哪裡也好，對未來掌握度會更好。

除了王子菘外，前職棒球員楊松弦也在協進擔任客座教練，每週一天到場指導，協進有職棒級教練進駐也力拚招生，目前全隊30幾人，希望能再多招收想打球的小朋友。

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