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中職／比日職金鷲還快 桃猿先幫樂天慶千勝

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

樂天桃猿昨晚在延長賽以8：10不敵中信兄弟，未能收穫隊史第1000勝，今晚將在桃園主場續拚里程碑。能在入主後第一個月就迎來千勝，對新東家日本樂天集團來說相當難得，因為所擁有的日職樂天金鷲僅有960勝，若在今年跟進千勝，就成了雙喜臨門。

樂天桃猿昨晚九局下灌進五分追平，一路鏖戰至12局，後援投手黃子鵬被代打上陣的「前投手」杜家明敲出致勝安打，難逃輸球命運。

今晚樂天桃猿要再面對中信兄弟，交由本土王牌先發王溢正，幫忙爭取這別具意義的一勝，中信兄弟則派出洋投羅傑斯。

日本樂天集團在去年買下已累積990勝的桃猿，一接手就準備迎接隊史千勝紀錄，進度甚至比手上原有的日職樂天金鷲還快。樂天金鷲是在2004年底承接歐力士藍浪和近鐵猛牛合併後的陣容，並於2005年正式進軍日職，15年來累積960勝。

樂天桃猿隊史勝場則從2003年第一金剛時期算起，現在邁入第18年，是中職第四支叩關千勝的隊伍，前三支為統一獅、中信兄弟（含前身兄弟象）和富邦悍將（含前身俊國熊、興農牛、義大犀牛）。

由於新冠肺炎疫情影響，日職本季何時開打仍未明，原本幾乎篤定今年收穫千勝的樂天金鷲，如今恐面臨變數，得看還剩下多少賽程，才知道有無本季達標的可能。

樂天桃猿 中信兄弟 富邦悍將

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