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中職／板凳清空做對一件事 伍鐸：把索沙拉出來

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

中職比賽透過推特英文轉播向世界各角落放送，也讓長期在台灣打拚的洋將，有了以往不曾有過的體驗，旅台生涯已經邁入第六季的富邦悍將洋投伍鐸就說：「我的幾位朋友一直沒機會看我打球，但現在他們可以看到比賽，這真的很美好。」

伍鐸在美職小聯盟體系待了七年，轉眼中職年資已經快趕上美職，他在2015到2017年間身披兄弟黃衫，2018年起改效力悍將，在中職已是熟門熟路，但今年因中職在疫情中率先開打，反而讓他被更多海外親朋好友看見。

「上周的比賽有650萬觀看人次吧！」伍鐸表示，以往他在小聯盟時期，朋友們同時間也都在出賽，沒有什麼機會看他比賽，現在他在中職打拚，因為美職賽季停擺，反而有了時間看他的比賽。

有趣的是，富邦悍將日前與樂天桃猿之戰，因索沙對郭嚴文投出蓄意觸身球而引發兩隊板凳清空，登上全美各大媒體版面，伍鐸談及此事，笑說自己做對了一件事，「我真的有試著把我們的先發投手從人群中拉出來，因為他對我們來說很重要。」

儘管球賽閉門開打，但悍將向球迷募集加油看板，擺放在新莊球場看台，讓無法到場的球迷仍能向球員表達支持，伍鐸表示，「我對此心存感激，因為我還能夠做著自己的工作、有收入，而我知道有很多人現在無法做這件事。」

中職 伍鐸

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