MLB／山多瓦曝功夫熊貓由來 齊托並非「真兇」

圓滾滾卻不失靈活的身手，為山多瓦（Pablo Sandoval）掙來「功夫熊貓」封號，所有報章、網路資料都顯示這個封號出自隊友齊托（Barry Zito）之口，但他近日在Instagram直播中揭曉，真相並非如此。

山多瓦說：「我要感謝歐瑞利亞（Rich Aurilia），因為那是他的功勞。」穿了巨人戰袍12年的歐瑞利亞，生涯最後兩年遇到這位胖嘟嘟的小老弟，他在隨後加入直播，證實這段往事。

「我從來沒有說過這件事，當時是2008年，我們在洛杉磯打日場的比賽。」歐瑞利亞回憶「功夫熊貓」的由來，他說：「我和齊托、肯恩（Matt Cain）一起靠在板凳區欄杆前看比賽，看著山多瓦繞過三壘、衝向捕手，球幾乎同時到，但他一個翻騰躍過捕手，就像是慢動作一般，扭動身軀、閃過觸殺，先一步摸到本壘板。」

歐瑞利亞笑說，那時他才剛陪六歲與八歲大的孩子看了電影「功夫熊貓」，所以脫口說出：「看看那裡有隻功夫熊貓！」

在一旁聽見的齊托，隨後在訪問中用了「功夫熊貓」稱呼山多瓦，這個封號就此跟著他的生涯，翻閱維基百科或各種報導資料，都清楚寫著齊托是「功夫熊貓」取名者，歐瑞利亞也說：「我從沒說過這件事，所以我也很驚訝山多瓦竟然知道。」

山多瓦對這位前輩的感謝，不只是給了他「功夫熊貓」封號，他說：「對我來說，他一直都是位很棒的導師，特別是我從捕手移防三壘時，他教了我很多事情，他真的很棒。」