中職／曼尼想來台打球 經紀人曝：已有一隊聯絡

已經高齡47歲的昔日大聯盟重砲曼尼‧拉米瑞茲（Manny Ramirez），向中職投石問路，他的經紀人塞佩達（Hector Zepeda）透露，已有一支中職球團聯繫，但表達需等到季中再觀望是否延攬曼尼。

中職在全球唯一開打，吸引各地球迷目光，也「釣」出曼尼向媒體喊話，希望能再返中職擔任球員兼教練；然而，位於波士頓的廣播電台WEEI今天報導，曼尼早在去年11月就聯繫經紀人，表達有意復出再戰，並拍攝在多明尼加練打的影片，向外界證明身手依舊。

「我相信他還能打。」塞佩達談起這位5月30日就將滿48歲的客戶，他說：「我告訴他，你還有本事，我認為你能做得比法蘭柯（Julio Franco）更多。」

曼尼曾在2008年2月受訪時表態，「我希望能像法蘭柯一樣，到了48歲時還在打球。」WEEI挖出當年的這段訪問，標題就寫著：「12前年的曼尼，就已經預見了這次的復出。」

塞佩達表示，「我們將命運交給上帝，看看會發生什麼事，但可能要等到季中，才能知道哪支球隊對曼尼有興趣。」他透露，在曼尼尋求復出的消息曝光後，已有一支球隊與他們聯繫，「他們要我們等到季中，所以基本上得等到那時候，他們才會有下一步動作。」