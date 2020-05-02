中職／體驗台式棒球 龍隊洋教：大幅領先不盜壘不適用

在雙城體系待了27年的克萊本（Stew Cliburn），今年2月來台擔任味全龍投手教練，台式棒球體驗近三個月來，他笑談感受到的文化衝擊，「9分領先時不盜二壘，在這裡並不適用，你會想盡可能想拿到越多分數越好。」

克萊本接受WROC-TV訪問，談在疫情中選擇來台教球，也分享台灣的防疫經驗，包括戴口罩、量體溫等，中職在疫情控制得宜的情況下閉門開打，他稱是「正確的決定」，因為比賽仍能透過轉播向球迷放送。

克萊本表示，「當然，我們現在無法在球迷面前比賽，那可能會讓球員比較沒勁，希望病毒獲得控制時，我們能盡快在球迷面前比賽。」

克萊本透露在台灣教球與在美國最大的差異，「球速不夠快，變化球也不夠強，你不會看到太多三振，我們必須教導選手往內角投，這點已經做得好多了。」他也說以往領先9分不盜壘的潛規則，在台灣並不適用，「你只會想盡可能拿到越多分數越好。」

「棒球還是棒球。」儘管感受到差異，克萊本仍說：「在美國會犯的錯誤，你也可能一樣會在台灣犯錯，這只是我棒球生涯中的另一段旅程。」