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中職／野手身份敲首安奪MVP 杜家明：從沒想過有這刻

聯合報 / 記者葉姵妤／桃園即時報導
中信兄弟杜家明。記者季相儒／攝影
中信兄弟杜家明。記者季相儒／攝影

中信兄弟1日對戰樂天桃猿隊，去年才棄投從打的杜家明在延長賽12局上代打建功，生涯首安就是致勝安打，抱回生涯首座單場MVP，賽後他也坦言有點想哭，「沒想過會在職棒用野手身份打出安打。」

杜家明在2014年選秀以投手身份加盟中信兄弟，還在隔年總冠軍賽以19歲8個月又18天的年紀成為總冠軍賽史上最年輕的勝投。但因投球表現陷入瓶頸，自2017年起就沒有一軍出賽紀錄，他也在教練團的建議之下，於去年棄投從打。

轉換身份後，杜家明的苦練獲教練團肯定，在二軍也繳出亮眼成績單，2天前被叫上一軍，是他生涯首度以野手身份登錄一軍，隔天在生涯首打席吞下三振，此戰則在12局上一、三壘有人的關鍵打擊機會被換上場代打立大功。

杜家明表示：「當下只想幫助球隊，教練給我什麼任務，我就去把它完成，只想著把球打強而已。」而杜家明從黃子鵬手中揮出右外野安打，生涯首安就是致勝一擊，敲回生涯首打點，回憶當下的心情，他表示：「很開心又很感動，從來沒想過有這一刻。」

歷經棄投從打，在中職敲出首安、拿下首座單場MVP，賽後杜家明坦言，這是自己從來沒想過的事，而這珍貴的首安球，賽後卻遲未拿到手，他笑說：「羅傑斯還沒還我。」

會在12局上把關鍵打擊機會交給杜家明，兄弟總教練丘昌榮透露，當時是有戰術要下達，加上原本輪到要打擊的高宇杰已經蹲了11局、很辛苦，因此換杜家明代打，「會換他上去，我對他也有信心。」而杜家明一棒建功，丘總說：「選手隨時準備好，就會有機會。」

中信兄弟杜家明。記者季相儒／攝影
中信兄弟杜家明。記者季相儒／攝影
中信兄弟杜家明。記者季相儒／攝影
中信兄弟杜家明。記者季相儒／攝影

中信兄弟

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