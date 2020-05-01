中職／杜家明生涯首安敲回致勝分 兄弟12局勝猿隊

中信兄弟隊今起與樂天桃猿隊展開3連戰，兩隊互有領先，而猿隊在9局下扳平戰局後，兩隊一路戰到延長賽12局，兄弟杜家明在生涯第2打席代打建功，揮出生涯首安、首打點，也敲回勝利打點，助球隊以10：8勝出，拿下本季對戰猿隊首勝。

樂天桃猿隊今天在比賽前段靠陳晨威的快腿攻破米蘭達，一開賽就揮出三壘打，之後靠林立擊出三壘反彈球跑回本壘攻下第1分。

兄弟在3局上藉由王威晨、江坤宇和張志豪的3支連續安打追平比數。3局下陳晨威率先上場再敲安打，盜上二壘後，藉由藍寅倫滾地球推進上三壘，而林泓育打擊時，陳晨威嘗試盜本壘，米蘭達欲傳本壘被抓投手犯規，陳晨威跑回超前分。

猿隊在第4局靠余德龍二壘打和廖健富高飛犧牲打再添分數，兄弟則在5局上因猿隊投手霸能的失誤追回1分。

猿隊前6局打完1分領先，7局上霸能留下無人出局，一、三壘有人的局面退場，但已離開終結者位置的陳禹勳登板，仍沒能守住局面。兄弟在滿壘靠暴投追平比數，詹子賢高飛犧牲打敲回超前分，接著蘇緯達、岳東華連續安打，陳子豪擊出滾地球又造成失誤，兄弟單局進帳4分逆轉戰局。

9局上兄弟又有攻勢，詹子賢敲出安打後，蘇緯達轟出右外野2分全壘打，個人連3場比賽開轟，將比數拉開為8：3。

兄弟洋投米蘭達先發8局，用117球，挨4支安打，送出8次三振，失3分。但9局下牛棚沒守住他的勝投，吳俊偉登板被連敲4支安打退場，李振昌登板後持續失分，2出局後猿隊林泓育揮出追平比數的安打，是他生涯1300安打，敲回生涯第800打點，猿隊單局攻進5分讓戰線延長。

雙方鏖戰到12局上，兄弟靠林書逸、吳東融連續安打攻占一、三壘，杜家明上場代打，這也是他棄投從打後，生涯在一軍的第2個打席，從黃子鵬手中揮出右外野安打，敲回超前分，生涯首安、首打點都出爐，兄弟接著採強迫取分再下一城。

12局下兄弟推謝榮豪登板關門，守住二、三壘有人的危機，助球隊帶走勝利。