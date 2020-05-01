中職／生涯第2打席代打建功 杜家明首安、首打點出爐

聯合報 / 記者葉姵妤／桃園即時報導

中信兄弟隊今天作客桃園球場對戰樂天桃猿隊，兩隊正規賽9局打完8：8平手進入延長賽，一路鏖戰到第12局，兄弟在關鍵局面推出杜家明代打，他也在生涯第2打席就建功，揮出生涯首安、貢獻首打點，助球隊超前比數。

兄弟今天一度在7局上攻進4分逆轉戰局，但牛棚沒守成，9局下被猿隊追回5分扳平戰局，讓比賽進入延長賽。

兩隊一路戰到第12局，兄弟面對猿隊投手黃子鵬，靠林書逸、吳東融的安打攻占一、三壘，兄弟接著換上杜家明代打捕手高宇杰，他也沒辜負教練團的期待，揮出右外野安打送回超前分，生涯首安、首打點一併出爐。

杜家明去年棄投從打，2天前才首度以打者身分被拉上一軍，昨天面對統一獅隊之戰，代打1打席遭三振，但今天在生涯第2打席就揮出關鍵安打，幫兄弟敲回超前分，且一、三壘有人時，兄弟採強迫取分戰術再添1分，取得10：8領先。

樂天桃猿

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