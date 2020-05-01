中職／林安可砲轟最強洋投 富邦悍將吞3連敗

統一獅隊在新秀林安可再敲全壘打的帶動下，今晚以15：6擊敗富邦悍將隊，拿到2連勝，悍將隊則吞下3連敗，排名持續墊底。

悍將隊外野守備今晚在台南棒球場遇亂流，數度發生球被燈光「吃掉」的狀況。

首局下，獅隊陳傑憲擊出中外野飛球，悍將隊林哲瑄第一時間沒掌握到球，落地形成二壘打，林安可隨後敲安，送進第1分。

悍將隊右外野手蔣智賢也在2局下發生同樣的狀況，讓唐肇廷擊出的飛球成為安打，接著陳傑憲敲安、林安可開轟，

2局結束，獅隊取得5：0領先。

林安可連4戰開轟，追平桃猿隊前球員王柏融在2016年締造的中職新秀紀錄。

3局下，林安可再擊出安打送回分數，單場貢獻5分打點，目前個人累積18分打點，超越猿隊朱育賢（17分），獨居排頭。

悍將隊「最強洋投」索沙今晚遭獅隊KO，3局下被連敲5支安打後退場，獅隊打出5分大局奠定勝基。

索沙投兩局、被敲11支安打、1支全壘打，失8分、責失7分，創個人在中職最短先發投球局數及失分、責失最多紀錄。

去年索沙在悍將隊先發12場，只有1場比賽投5.2局退場，其餘11戰都超過6局，最多失分6分、責失4分，本季前3戰先發至少投滿6局，最多失4分。