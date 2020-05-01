聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林安可砲轟最強洋投 富邦悍將吞3連敗

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
統一獅隊林安可連4戰開轟，追平「大王」王柏融保持的新秀紀錄。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可連4戰開轟，追平「大王」王柏融保持的新秀紀錄。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在新秀林安可再敲全壘打的帶動下，今晚以15：6擊敗富邦悍將隊，拿到2連勝，悍將隊則吞下3連敗，排名持續墊底。

悍將隊外野守備今晚在台南棒球場遇亂流，數度發生球被燈光「吃掉」的狀況。

首局下，獅隊陳傑憲擊出中外野飛球，悍將隊林哲瑄第一時間沒掌握到球，落地形成二壘打，林安可隨後敲安，送進第1分。

悍將隊右外野手蔣智賢也在2局下發生同樣的狀況，讓唐肇廷擊出的飛球成為安打，接著陳傑憲敲安、林安可開轟，

2局結束，獅隊取得5：0領先。

林安可連4戰開轟，追平桃猿隊前球員王柏融在2016年締造的中職新秀紀錄。

3局下，林安可再擊出安打送回分數，單場貢獻5分打點，目前個人累積18分打點，超越猿隊朱育賢（17分），獨居排頭。

悍將隊「最強洋投」索沙今晚遭獅隊KO，3局下被連敲5支安打後退場，獅隊打出5分大局奠定勝基。

索沙投兩局、被敲11支安打、1支全壘打，失8分、責失7分，創個人在中職最短先發投球局數及失分、責失最多紀錄。

去年索沙在悍將隊先發12場，只有1場比賽投5.2局退場，其餘11戰都超過6局，最多失分6分、責失4分，本季前3戰先發至少投滿6局，最多失4分。

獅隊先發投手江辰晏投5局、被擊出6支安打、投出4次三振、1次保送、無失分，拿到本季首勝，並中止個人跨季7連敗，獲選單場MVP。

統一獅隊林安可連4戰開轟，追平「大王」王柏融保持的新秀紀錄。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可連4戰開轟，追平「大王」王柏融保持的新秀紀錄。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手江辰晏拿到本季首勝，中止跨季7連敗。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手江辰晏拿到本季首勝，中止跨季7連敗。圖／統一獅隊提供

林安可 索沙 富邦悍將

延伸閱讀

中職／林安可再開轟 平新人連續場次全壘打紀錄

我是MVP／生涯首發滿貫砲 林安可全壘打衝上第二

中職／潘威倫投球三大特點 球評：可當後輩「教科書」

中職／林安可設定10轟 已接近目標一半

相關新聞

中職／開門打已不遠！ 兄弟領隊：先顧季票球迷權益

距離中職開放球季進場的時間近了？中央流行疫情指揮中心已和中職聯盟進行初步討論，可能逐步開放球迷進場，聯盟也已請各隊提前開...

中職／林安可再開轟 平新人連續場次全壘打紀錄

統一獅隊新秀林安可今晚再度擊出全壘打，個人連4戰開轟，追平桃猿隊前球員王柏融在2016年締造的中職聯盟紀錄。

中職／林安可砲轟最強洋投 富邦悍將吞3連敗

統一獅隊在新秀林安可再敲全壘打的帶動下，今晚以15：6擊敗富邦悍將隊，拿到2連勝，悍將隊則吞下3連敗，排名持續墊底。

中職／開季8戰8轟 朱育賢奪4月打擊MVP無懸念

中職搶先全球開打，4月賽事話題不斷，其中樂天桃猿隊朱育賢開季前8戰敲8轟的表現，不僅成為最受討論的球員之一，也全票獲選4...

中職／王維中、郭俊麟加入猿隊 最快5日二軍出賽

旅美投手王維中今年遲未能獲得美職球隊的合約，日前鬆口不排除參與今年中職選秀，而他和郭俊麟都已和樂天桃猿隊簽下合約，今天正...

中職／台灣職棒獨步全球開打 AIT處長不缺席

台灣防疫有成，讓中華職棒得以獨步全球開打，並透過線上雙語直播行銷到國際，今天樂天桃猿隊在主場迎戰中信兄弟隊的比賽，桃園市...

中職／可能逐步開放球迷進場 猿領隊：411前就準備好

今年中華職棒球季因新冠肺炎疫情閉門開打，但國內至今已連6天無新增確診案例，中央流行疫情指揮中心已在和中職討論逐步開放球迷...

中職／生涯第2打席代打建功 杜家明首安、首打點出爐

中信兄弟隊今天作客桃園球場對戰樂天桃猿隊，兩隊正規賽9局打完8：8平手進入延長賽，一路鏖戰到第12局，兄弟在關鍵局面推出...

國小硬聯／中平許庭愷超前轟大逆轉！ 8強桃園佔一半

落後5局的桃園市中平國小展現強大韌性，今天(1日)對上南投縣新街國小，在5局下灌進9分上演大逆轉，終場以14：11獲勝，連五年晉級國小硬式聯賽8強。

棒球／6搶1奧運資格賽明年打 牽動經典賽時間安排

6搶1奧運棒球資格賽何時開打尚未定案，但依照目前疫情狀況，今年舉辦的機率不大，若延至明年初舉行，世界棒球經典賽的開打時間...

國小硬聯／胡誠恩3安+勝投 龜山進8強盼挑戰第七冠

去年在搶八之戰強碰衛冕軍而止步，桃園市龜山國小今年不再錯失良機，今天(1日)對上台南市協進國小的16強賽火力全開，全場敲出14支安打，提前5局以14：0獲勝，晉級國小硬式聯賽8強。

中職／兄弟也推英語轉播 萊福力當嘉賓獻「聲」

中職為目前全球唯一在進行中的職棒賽事，吸引國際矚目，賽事雙語轉播服務也大受好評，中信兄弟在下周起的主場賽事，也將提供英語...

熱門新聞

MLB／十五年前王建民初登板 球評搞錯拿手球路

中職／離家萬里追夢 猿洋投尼寇力：我需要台灣

日職／增加到16隊解法 日媒建議與中職「合體」

中職／魚頭君搞笑烤同胞 美記者大讚：提升到新境界

SBL／裕隆爭冠失手 球隊前途充滿未知數

NBA／封館期維持體態 巴特勒自曝體脂率4.96%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。