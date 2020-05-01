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中職／開季8戰8轟 朱育賢奪4月打擊MVP無懸念

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
朱育賢去年拿下中職年度MVP，今年儘管季前狀況不盡理想，但一開幕就調整到位。 聯合報系資料照片
朱育賢去年拿下中職年度MVP，今年儘管季前狀況不盡理想，但一開幕就調整到位。 聯合報系資料照片

中職搶先全球開打，4月賽事話題不斷，其中樂天桃猿隊朱育賢開季前8戰敲8轟的表現，不僅成為最受討論的球員之一，也全票獲選4月打擊MVP；同隊隊友王溢正則拿下4月投手MVP。

朱育賢去年拿下中職年度MVP，今年儘管季前狀況不盡理想，但一開幕就調整到位，以火燙手感搶盡版面，首場出賽就演出單場3響砲，包括延長賽12局的再見轟，隔天又敲雙響砲，一周後再開轟也是雙響砲、連兩場開轟。

朱育賢開季前8場出賽揮出8支全壘打，改寫聯盟最速8轟紀錄，且都是對統一獅隊開砲，4月合計出賽10場，39打數敲19支安打（8轟），敲回17分打點，打擊率4成87，也是目前聯盟打擊、全壘打、打點三冠王。

至於4月投手MVP由王溢正以1票之差擊敗中信兄弟隊洋投米蘭達。他在4月出賽2場都是優質先發，16日對戰統一獅隊主投7局失2分、24日再對獅隊繳出7局無失分表現，兩戰各只被揮出4支安打、送出6次三振，單月防禦率1.29。

朱育賢 統一獅 中職

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