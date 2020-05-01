中職／王維中、郭俊麟加入猿隊 最快5日二軍出賽

旅美投手王維中今年遲未能獲得美職球隊的合約，日前鬆口不排除參與今年中職選秀，而他和郭俊麟都已和樂天桃猿隊簽下合約，今天正式被登錄，最快下周二就能在二軍出賽。

王維中、郭俊麟在尋求新東家期間，都隨桃猿隊進行春訓，而目前全球職棒都受疫情影響，要尋求新合約不易，兩人也和猿隊簽下自行培訓合約，藉由在二軍出賽維持狀況。

兩人今天被聯盟登錄為猿隊自行培訓球員，今天猿隊二軍對上統一獅隊二軍之戰，還未能出賽，最快下周二與中信兄弟二軍之戰，正式在二軍例行賽亮相。

依照中職規定，未參加中職選秀的選手，可由球團自行接觸吸收，簽下自行培訓合約，但要成為正式球員，仍要參與中職選秀。

郭俊麟去年被西武隊釋出，結束5年日職生涯，日前他表示，不放棄回日職，但也會考慮參與中職選秀。王維中也持續維持訓練，再拚美職合約，但目前美職因疫情全面停擺，他曾坦言，不排除投入今年中職選秀。