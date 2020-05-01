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中職／台灣職棒獨步全球開打 AIT處長不缺席
台灣防疫有成，讓中華職棒得以獨步全球開打，並透過線上雙語直播行銷到國際，今天樂天桃猿隊在主場迎戰中信兄弟隊的比賽，桃園市政府也和球團合作，邀請美國在台協會（AIT）處長酈英傑到場。
中職因新冠肺炎疫情影響，自4月11日開幕至今都採「無觀眾」比賽，看桃猿主場賽事，看台上設置不少人形應援看板，鄭文燦與酈英傑的頭像也被做成看板放置在場邊，今天兩人親臨現場與看板合照。
因酈英傑與猿隊牛棚教練林英傑同名，除了看板上也印有林英傑的頭像，市府和球團還準備「英傑挺英傑」的看板，鄭文燦說：「做了這個牌子，希望台灣和美國的棒球文化可以交流。」
鄭文燦提到：「台灣在這段期間，的確經過疫情的挑戰，但職棒能開打，代表台灣在防疫上獲得世界的肯定。」他也指出，未來中職應該會朝逐步開放的方向，讓球迷進場看球，但何時開放、數量如何管制，都還要看中央疫情指揮中心的決定。
負責轉播樂天桃猿隊主場賽事的轉播單位，自今年開季起推出雙語轉播，大受好評，桃園市政府也加碼補助轉播單位200萬元，讓猿隊賽事場場有英語轉播。
對此鄭文燦表示：「市政府跟球團已經把後面的推特轉播做好了，支持用英語直播方式，讓美國球迷能很熟悉的去了解台灣職棒，也希望透過轉播介紹台灣、桃園，介紹風景、美食，讓更多美國人認識台灣。」
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