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中職／可能逐步開放球迷進場 猿領隊：411前就準備好
今年中華職棒球季因新冠肺炎疫情閉門開打，但國內至今已連6天無新增確診案例，中央流行疫情指揮中心已在和中職討論逐步開放球迷進場，對此樂天桃猿隊領隊劉玠廷表示，球團在開季前就已經做好相關準備。
中職經過2度延賽後確定於4月11日開幕，開打前就一度討論開放各隊150名季票球迷進場，但因當時疫情狀況，地方政府持不同意見而作罷，最終改為全面閉門打。
如今疫情趨緩，中央疫情指揮中心和聯盟針對逐步開放球迷進行討論，猿隊也早已準備好因應球迷進場的相關流程。
劉玠廷表示，今天有看指揮中心的記者會直播，知道有在討論開放進場，「可能還是會先朝逐步開放進場的方式，但怎麼開放、怎麼進場？我們在4月11日開幕前就已經準備好相關的進場流程，像是梅花座、量體溫、實名制，都已經準備好了。」
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