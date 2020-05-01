國小硬聯／中平許庭愷超前轟大逆轉！ 8強桃園佔一半

落後5局的桃園市中平國小展現強大韌性，今天(1日)對上南投縣新街國小，在5局下灌進9分上演大逆轉，終場以14：11獲勝，連五年晉級國小硬式聯賽8強。

中平、新街連兩年在16進8強關鍵戰役對決，去年中平開局落後9分，下半局灌進10分大逆轉，今年同樣先落後，新街開局靠著古震彥兩分砲在內先攻進3分，中平下半局靠著傅國銓安打攻進2分，新街2、3兩局再添3分，中平3局下再追回3分，打完前4局，新街以7：5領先。

新街5局上藉著古震彥滿貫全壘打(單場第二轟)一舉追加4分，以11：5大幅領先，但中平展現不放棄精神，5局下七到九棒先連敲3安打，新街投手此時出現2次保送，中平石晨廷、廖源霖二壘安打連發，1出局後許庭愷夯出兩分砲一棒超前，隨後林柏宇也扛出陽春砲，單局猛灌9分反超，成為最後贏家。

中平國小連五年晉級國小硬式聯賽8強 學生棒球聯盟提供

中平總教練李國強賽後直呼「好比賽！可以幫助小朋友成長」，他提到，第5局被打出滿貫砲拉開分數，換局提醒選手過了就過了，「很高興他們堅持到最後，沒有放棄。」

中平先發投手許庭愷3局失6分，最快球速超過112公里，打擊擔任第六棒繳出3支2，扮演關鍵角色，李國強說，他用球數過多，給自己壓力過大，「他在之前TOTO盃最快投到116公里，以他的投球速度在U等級是很好的投手」，他提到，許庭愷本來就不錯，不會比哥哥許庭綸(現就讀新明國中)差，一直鼓勵他不要畏縮。

至於台北市福林國小對上台東縣豐田國小的搶八大戰同樣是場硬仗，福林靠著曾乙倫、王麒翔兩任投手合力壓制，以4：2勝出，繼104學年度後，相隔4年再度闖進8強。

衛冕軍台東縣卑南國小交手新北市土城國小的16強賽一路領先，卑南前4局打完以5：3領先，5局上以6安打攻進4分，6局上再添3分，以12：3拿下勝利，連兩年挺進8強。

嘉義縣和興國小與新北市興穀國小的16強賽勢均力敵，和興把握前段攻勢，前兩局就攻下5分，興穀雖一路追趕，打完前4局，和興以7：3領先，興穀在5局下靠著許育銘清磊三壘安打一度追到只差1分，不過最終無法改變戰局，和興以7：6險勝，暌違4年再次晉級8強。

今天賽事結束後，8強也全數出爐，分別是北市福林、東縣卑南、嘉縣和興、桃市中平、桃市龜山、桃市大勇、桃市仁善、中市大仁，其中桃園佔了4隊，智林體育台將轉播亞太副球場賽事。

大仁小六20人撂倒三星 連兩年前進8強

大仁國小今年小六生有20人 賽事特約記者王婉玲／攝影

台中市大仁國小、宜蘭縣三星國小在16強賽你來我往，大仁靠著4局下6分大局突圍，終場以11：5獲勝，連兩年挺進國小硬式聯賽8強，台中市棒委會代表也到場致贈加菜金。

大仁、三星勢均力敵，三星開局連續敲出4安打先得2分，讓大仁趕緊換下先發投手陳亮碩，推上楊佳哲救火適時止血，而打線也在1局下靠著劉家穎二壘安打點亮記分板，2局下李慶銘、陳顥元、羅邑章都敲出安打再拿2分反超。

三星3局上追平比分，不過投手無法穩住，下半局出現投手犯規、暴投奉送2分，三星在4局上靠著陳子恩、余丞翔、陳子康安打再添2分，打完4局上，雙方戰平5比5。

關鍵4局下，大仁自陳昶瑞二壘安打點燃攻勢，猛攻超過一輪，以4安打、3失誤、2四死球灌進6分一舉拉開，加上後援投手廖昱翔3局無失分好投，大仁以6分差拿下勝利。

大仁國小楊佳哲臨危受命登板 賽事特約記者王婉玲／攝影

大仁總教練劉睿成表示，觀察三星打者個頭雖小，但很會推打，所以用球速慢的陳亮碩先發卻失效，趕快換上楊佳哲，「今天本來就打算用車輪戰，投手調度就是有狀況就換，還好後面打擊有發揮，4局下攻下大局拉開分數。」

大仁去年榮獲殿軍，打出近13年最佳成績，今年小六也有20人，軍容壯盛，劉睿成指出，去年選手心態較成熟，今年球員投打守戰力較平均，「這批選手是最後一個全國賽，目標就是先進8強。」