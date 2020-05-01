中職／開門打已不遠！ 兄弟領隊：先顧季票球迷權益

距離中職開放球季進場的時間近了？中央流行疫情指揮中心已和中職聯盟進行初步討論，可能逐步開放球迷進場，聯盟也已請各隊提前開始準備，提出計畫後在下周二的中職防疫會議上進行討論。

國內連續6天沒有新冠肺炎確診案例，中央流行疫情指揮中副指揮官陳宗彥今天就在記者會透露，可望逐步開放球迷進場看球，距離「開門打」的日子不遠了。

對此中信兄弟領隊劉志威表示，對於開放球迷進場的計畫，將由中職聯盟統一規劃，而聯盟已請各球隊針對各自主場賽事進行事前規劃，將作法提給中職參考，下周開會討論，定案後再由聯盟與衛服部、主管機關、地方政府協商，定出最終結果。

劉志威表示，目前球團內部已有在討論相關計畫，原則上會先顧及季票球迷的權益，讓季票球迷優先進場，畢竟人數還是有限制。「現在就是先做好準備，其他一切都還是符合政府的防疫規定。」

依照目前中央政府的規定，室外集會不超過500人，劉志威指出，依照目前閉門打時在球場的人數，球員、工作人員和媒體加起來應有200人左右，屆時開放進場，球迷和現有人數加總後，一定會在500人的範圍內，就等和聯盟討論後，看球迷能進場的人數大概是多少。