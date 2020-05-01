中職／兄弟也推英語轉播 萊福力當嘉賓獻「聲」

中職為目前全球唯一在進行中的職棒賽事，吸引國際矚目，賽事雙語轉播服務也大受好評，中信兄弟在下周起的主場賽事，也將提供英語轉播，未來將邀請國際球探艾迪頓（Nick Additon）擔任球評，洋投萊福力及二軍投手教練鄭錡鴻也都將獻「聲」。

樂天桃猿隊、統一獅隊及富邦悍將隊主場賽事都已提供雙語轉播，將賽事行銷國際，中信兄弟下周起在台中洲際棒球場進行的主場賽事也將跟進，與MOD愛爾達電視合作提供英語轉播。

現任兄弟球探的前洋投艾迪頓目前人在美國，預計下半季加入英文講評。 圖／聯合報系資料照片

兄弟主場賽事的英語主播將由愛爾達主播吳昇府及洪志瑋擔任，球評則由熟悉球隊事務、現任兄弟國際球探的艾迪頓及阮柏緯（Papa）擔任，其中艾迪頓目前人在美國，預計下半季加入講評，阮柏緯則曾任多年外籍總教練翻譯，現任農場主管特助。

兄弟另外將邀請中信兄弟二軍投手教練鄭錡鴻（Chi-hung Cheng）及目前還在二軍的洋投萊福力（Mitch Lively）擔任特別來賓。

5日在台中洲際棒球場進行的「獅象大戰」，也是兄弟推出的首場英語轉播賽事，將由阮柏緯搭配萊福力獻「聲」，國內球迷可透過MOD愛爾達體育1台收看，海外球迷則可於中信兄弟Twitter官方帳號「CTBC Brothers」收看中信兄弟主場賽事的英語轉播。

中信兄弟提供商品海外銷售服務。圖／中信兄弟提供

而為滿足海外球迷的需求，兄弟商品部也自即日起提供「商品海外銷售服務」，首波開放國家為美國、日本及南韓。