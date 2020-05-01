快訊

殺鐵路警判無罪 蔡英文總統表態支持檢方依法上訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／離家萬里追夢 猿洋投尼寇力：我需要台灣

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿新洋投尼寇力曾是美職百大新秀的，跨海到台灣打球後接受美媒訪問。 聯合報系資料照
樂天桃猿新洋投尼寇力曾是美職百大新秀的，跨海到台灣打球後接受美媒訪問。 聯合報系資料照

樂天桃猿新洋投尼寇力在4月28日拿下中職生涯首勝，曾經是美職百大新秀的他，未能在大聯盟站穩腳步，決定到離家1萬3000多公里遠的中職尋找機會，他在接受「Blue Jays Nation」訪問時說：「我不認為台灣需要我，是我需要台灣。」

尼寇力在2010年加入藍鳥隊，該年選秀排名第二輪第80順位，更一度獲選全聯盟百大新秀，2012年被交易到馬林魚隊，2015年迎來大聯盟初登板，首年成績5勝4敗，防禦率4.01還不差，但接下來兩年大聯盟出賽數不多，20181、2019年都在紅人、雙城、白襪的小聯盟隊伍間遊走。

讓尼寇力最受打擊的，是他在2019年冬季聯盟投得不錯，卻沒有任何一支美職球隊有興趣，然而就在此刻，藍鳥時期的小聯盟投手教練霍爾曼（Vince Horseman）打電話找上他，問他對於到台灣投球有沒有興趣？樂天桃猿二軍投手教練席格諾（Thomas Signore）正在找人。

聊了45分鐘後，尼寇力就決定開啟新的挑戰，「我們都還沒談到合約的數字，我就已經確定要去了，我告訴席格諾，筆跟紙在哪裡？我要簽約了。」兩天後，合約正式生效。

「我不認為台灣需要我，是我需要台灣。」尼寇力說：「我認為這是祝福也是詛咒，棒球給了我這麼多東西，但它也曾將我打入深淵，無論這趟旅程會帶我去哪裡，我都會享受每一秒可以投棒球的時刻。」

過去背負著百大新秀的招牌，讓尼寇力有些迷失，不知道自己該怎麼做才能符合期待，但現在他認為來到台灣就像大學畢業一樣，「你想做什麼都可以，我把那些爛事都拋在佛羅里達機場，都過去了，我把自尊丟到門外，告訴自己，脆弱並不可恥。」

然而他仍想念家人，尼寇力的妻子與兩歲女兒原本要在開季前到台灣會合，但計劃因新冠肺炎被打亂，台灣如今禁止外國人入境，尼寇力跟妻子習慣遠距離分離，但女兒還不適應，只能透過視訊聯繫，尼寇力非常想念女兒，「你的心以不同的方式碎裂。」

尼寇力現在知道父母告訴他「當你有了小孩就不一樣」是什麼意思，但尼寇力也說：「這是我選擇的生活方式。」尼寇力的女兒還不懂棒球規則，但看到棒球或手套就會說「爸爸」，尼寇力說：「她知道棒球讓我快樂，我會努力用她的眼光看棒球。」

棒球 樂天桃猿 大聯盟

延伸閱讀

中職／魚頭君搞笑烤同胞 美記者大讚：提升到新境界

中職／朱育賢綽號萌萌的 美記者讚棒壇最佳

中職／潘威倫投球三大特點 球評：可當後備「教科書」

中職／猿隊邁向千勝 可望在桃園主場完成

相關新聞

日職／增加到16隊解法 日媒建議與中職「合體」

福岡軟銀鷹隊會長王貞治日前拋出日職從12隊增加到16隊的話題，雖然因為新冠肺炎疫情，今年恐怕難有企業願意進場，不過日本媒...

中職／離家萬里追夢 猿洋投尼寇力：我需要台灣

樂天桃猿新洋投尼寇力在4月28日拿下中職生涯首勝，曾經是美職百大新秀的他，未能在大聯盟站穩腳步，決定到離家1萬3000多...

中職／魚頭君搞笑烤同胞 美記者大讚：提升到新境界

台南市觀光旅遊局吉祥物魚頭君Sababoy昨天獻上自己的「同胞」，與統一獅隊吉祥物一起在台南球場烤肉，奇特又好笑的景象引...

中職／朱育賢綽號萌萌的 美記者讚棒壇最佳

樂天桃猿強打朱育賢開季展現恐怖火力，不僅用長程砲火吸引海外球迷目光，「棒球美國（Baseball America）」作家...

中職／洋砲需求不高 曼尼旋風恐難再襲台

昔日大聯盟球星曼尼想念台灣，近日頻頻喊話想回中職，但就現實需求來看，如願機率並不高。

中職／潘威倫投球三大特點 球評：可當後備「教科書」

統一獅隊鄧志偉、林安可昨開轟，團隊連八場比賽擊出全壘打，同時也替「嘟嘟」潘威倫搶到本季首勝，獅隊終場以十二比六擊敗中信兄弟隊，排名升到第二。

中職／猿隊邁向千勝 可望在桃園主場完成

樂天桃猿隊明天將在桃園球場對決中信兄弟隊，挑戰隊史第1000勝紀錄，團隊砲火仍是最大本錢，但兄弟洋投米蘭達也不好惹，本季...

中職／林安可設定10轟 已接近目標一半

統一獅隊新秀林安可生涯首支滿貫砲在今晚出爐，目前個人累積4支全壘打，已接近設定10轟目標的一半。

中職／林安可生涯首支滿貫砲 力挺潘威倫搶下本季首勝

統一獅隊老將「嘟嘟」潘威倫三度挑戰本季首勝，靠隊友火力相挺如願，獅隊以12：6擊敗中信兄弟隊，戰績6勝7敗、排名升到第2...

日職／史都華想在軟銀出頭 旅日到50歲是選項

日職新球季受到新冠肺炎疫情影響，五月開打難度仍高，軟銀鷹隊20歲投手史都華（Carter Stewart）努力適應日本文...

中職／林智勝在猿隊207轟 仍是隊史最多轟打者

樂天桃猿隊只差一勝達到千勝里程碑，最快明天在桃園球場對中信兄弟隊之戰完成紀錄，猿隊歷年累積1519支全壘打，「大師兄」林...

國小硬聯／李瑋華外甥余子承建功 卑南1分再勝力行

台東縣卑南國小預賽以9：8險勝台中市力行國小，兩隊進入30強淘汰排名賽又抽在一起，結果再度由卑南以4：3帶走勝利，前進國小硬式聯賽16強。

熱門新聞

現場重現／7年前曼尼在台刮旋風 騎腳踏車逛購物廣場

NBA／獨行俠當紅炸子雞 唐西奇出首雙專屬鞋

SBL／大勝裕隆39分寫雙紀錄 台啤奪下隊史第五冠

中職／改披獅袍初登一軍 林煜清等了11個月

NBA／貼數據質疑投票 亞瑞納斯：奈許欠我一座MVP

MLB／十五年前王建民初登板 球評搞錯拿手球路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。