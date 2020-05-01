中職／離家萬里追夢 猿洋投尼寇力：我需要台灣

樂天桃猿新洋投尼寇力在4月28日拿下中職生涯首勝，曾經是美職百大新秀的他，未能在大聯盟站穩腳步，決定到離家1萬3000多公里遠的中職尋找機會，他在接受「Blue Jays Nation」訪問時說：「我不認為台灣需要我，是我需要台灣。」

尼寇力在2010年加入藍鳥隊，該年選秀排名第二輪第80順位，更一度獲選全聯盟百大新秀，2012年被交易到馬林魚隊，2015年迎來大聯盟初登板，首年成績5勝4敗，防禦率4.01還不差，但接下來兩年大聯盟出賽數不多，20181、2019年都在紅人、雙城、白襪的小聯盟隊伍間遊走。

讓尼寇力最受打擊的，是他在2019年冬季聯盟投得不錯，卻沒有任何一支美職球隊有興趣，然而就在此刻，藍鳥時期的小聯盟投手教練霍爾曼（Vince Horseman）打電話找上他，問他對於到台灣投球有沒有興趣？樂天桃猿二軍投手教練席格諾（Thomas Signore）正在找人。

聊了45分鐘後，尼寇力就決定開啟新的挑戰，「我們都還沒談到合約的數字，我就已經確定要去了，我告訴席格諾，筆跟紙在哪裡？我要簽約了。」兩天後，合約正式生效。

「我不認為台灣需要我，是我需要台灣。」尼寇力說：「我認為這是祝福也是詛咒，棒球給了我這麼多東西，但它也曾將我打入深淵，無論這趟旅程會帶我去哪裡，我都會享受每一秒可以投棒球的時刻。」

過去背負著百大新秀的招牌，讓尼寇力有些迷失，不知道自己該怎麼做才能符合期待，但現在他認為來到台灣就像大學畢業一樣，「你想做什麼都可以，我把那些爛事都拋在佛羅里達機場，都過去了，我把自尊丟到門外，告訴自己，脆弱並不可恥。」

然而他仍想念家人，尼寇力的妻子與兩歲女兒原本要在開季前到台灣會合，但計劃因新冠肺炎被打亂，台灣如今禁止外國人入境，尼寇力跟妻子習慣遠距離分離，但女兒還不適應，只能透過視訊聯繫，尼寇力非常想念女兒，「你的心以不同的方式碎裂。」

尼寇力現在知道父母告訴他「當你有了小孩就不一樣」是什麼意思，但尼寇力也說：「這是我選擇的生活方式。」尼寇力的女兒還不懂棒球規則，但看到棒球或手套就會說「爸爸」，尼寇力說：「她知道棒球讓我快樂，我會努力用她的眼光看棒球。」