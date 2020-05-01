國小硬聯／胡誠恩3安+勝投 龜山進8強盼挑戰第七冠

去年在搶八之戰強碰衛冕軍而止步，桃園市龜山國小今年不再錯失良機，今天(1日)對上台南市協進國小的16強賽火力全開，全場敲出14支安打，提前5局以14：0獲勝，晉級國小硬式聯賽8強。

龜山手握硬式聯賽六座金盃，是至今最多冠的球隊，不過去年在16強賽碰頭卑南以2比3惜敗，不僅無緣8強，也停留二連霸，今年龜山重整旗鼓，預賽以分組第一晉級後，昨天10：0擊退立人挺進16強，今天交手另一支地主球隊協進也一路領先。

龜山開局就有攻勢，以1安打、2保送攻佔滿壘，2出局後協進發生失誤送分，全永樂敲出安打再拿2分，到了4局上，2出局後，宋書桓、鄭丞皓安打連發，吳旻哲獲保送後，胡誠恩補上二壘安打，下一棒保送後，協進決定換投，但龜山再以保送、安打延續進攻，一舉吃下5分大局，5局上再以6安打、2失誤灌進6分大局，拉開差距。

有了分數在手，投手調度也更有空間，龜山先發投手胡誠恩登板3局無失分，涂宥成、全永樂接手各1局也無失分，三投合力壓制，只被敲出4安打。

龜山國小ˊˊ6座冠軍是史上最多 學生棒球聯盟提供

外號「小黑」的胡誠恩拿下勝投，打擊擔任第四棒也貢獻4支3，投打俱佳，龜山總教練干易哲表示，他是球隊其中一名主力投手，主要是蹲捕，今天是聯賽第一次登板，控球不是很好，相較起來，打擊狀況較好，「他原本是打第五棒，因為林珺希狀況不好，所以兩人交換。」

胡誠恩說，今天投得不好，壞球太多，盡量投進好球帶，讓守備去處理，跟投球比起來，比較喜歡打擊，「打第幾棒沒有差別，要把本分做好，第四棒就是要安打把壘上隊友送回來。」布農族的胡誠恩升小三就加入棒球隊，他說，因為喜歡看職棒有興趣才來，打棒球學到禮貌、生活規矩。

龜山重返八強達成初步目標，干易哲提到，有機會會盡力挑戰隊史第七座冠軍。

李星漢飆速領進8強 大勇盼用打擊摧毀對手

大勇國小連三年晉級國小硬式聯賽8強 賽事特約記者王婉玲／攝影

連兩年搶八大戰交手，桃園市大勇國小再度技壓新竹市西門國小，大勇在先發投手李星漢5局失1分(非自責)帶領下，提前5局以8：1勝出，連三年晉級國小硬式聯賽8強。

大勇是去年亞軍，今年身材突出，甚至有超過180公分的選手，預賽兩場12：2、23：1都以大比分勝出，昨天9：3擊敗崇學前進16強，今天(1日)碰上連兩年16強賽對手西門爭取前八。

大勇去年以4：3險勝西門，今年也搶得先機，2局下張以承、黃晟浩、謝翔宇都敲出安打拿到2分，西門則在3局上追回1分，不過大勇3局下趁著失誤後，饒秉豐、曹以諺、張以承連續敲出3安打再下兩城，到了4局下，西門一開始就接連2次失誤，1出局後李星漢、饒秉豐接連安打，加上西門游擊手失誤，再添4分進帳，只花5局就收下勝利。

大勇先發投手李星漢5局失1分(非自責) 賽事特約記者王婉玲／攝影

大勇先發投手李星漢以69球登板5局無自責失分，只被敲出4安打，投出4次三振、3次保送，他剛打完TOTO盃(小馬)選拔賽，狀況維持不錯，大勇總教練林佳宏表示，他是球隊當中球速最快的投手，最快可以達到110公里左右，擔任野手則鎮守游擊大關。

李星漢本來就是大勇校內學生，接觸樂樂棒球後對棒球有興趣而加入校隊，他說，一開始來球速只有90幾公里，現在進步很多，打完TOTO盃後覺得比較不會怕大場面，對投球比打擊有信心，欣賞前旅美投手、中信兄弟教練王建民。

大勇今天雖「僅」出現8安打，但林佳宏直指打擊是球隊最大優勢，守備穩定性較不足，「分數要多打拉大，尤其聯賽只有一顆直球，要用打擊摧毀對方信心」，大勇明天將對上同縣市的龜山爭取4強門票，雙方曾在市內LLB、U12選拔賽、桃園盃、立德盃四度交手過，都由龜山帶走勝利，林佳宏說，雙方都很熟悉，希望球員「瘋一點、大膽」去比賽，輸贏由教練扛就好。

傷兵歸隊利多 仁善連4戰扣倒輕鬆進8強

仁善國小輕鬆進8強 賽事特約記者王婉玲／攝影

開局就猛灌14分，桃園市仁善國小在對花蓮縣中正國小的16強之戰輕鬆過關，提前3局以16：0勝出，連三年闖進國小硬式聯賽8強。

仁善自預賽場場扣倒勝，且都拿到雙位數分數，首場先以16：0擊敗立人，接著13：0撂倒屏山，以分組第一晉級，昨天再以12：1輕取東山，今天(1日)對上中正的搶八之戰，開賽就猛攻兩輪，狂敲8支安打，包括楊益、吳敬偉單局都敲出2支安打，加上對手奉送4次失誤、1次觸身球，仁善一舉吃下14分大局奠定勝基。

還未登板就有14分領先優勢，仁善先發投手李旻翰只小試1局無失分，陳奕達1.1局、吳敬偉0.2局都無失分，仁善在3局上再添2分，最後僅花3局就拿下8強門票。

仁善國小開局就猛灌14分 學生棒球聯盟提供

仁善教練周暐峻表示，前面幾場打得滿順的，打擊有發揮，投手也在掌握中，「李旻翰、楊冠勳在先前市內選拔賽手受傷，聯賽前傷癒復出，幾名傷兵歸隊對大賽有幫助。」

仁善去年榮獲季軍，前年則是亞軍，戰績亮眼，周暐峻說，這批選手剩下硬式聯賽一個大賽，原本設定8強目標，現在已經達成，可以推進到4強，甚至突破去年季軍名次。