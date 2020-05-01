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少棒／威廉波特取消 中華隊第三個受影響的國際賽

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

受到新冠肺炎疫情影響，原訂今年8月開打的威廉波特（LLB）世界少棒錦標賽宣布取消，這是此賽事自1947年舉行以來第一次無法舉辦，但也承諾明年會繼續下去。

今年賽事原訂在8月20日至30日舉行，原本將是第74屆，但受到疫情影響，世界各地都有旅遊禁令，美國當地也不允許大型集會，在疫情好轉之前，比賽不可能舉辦。

世界少棒聯盟總裁兼執行長基納（Stephen Keener）透過臉書直播宣布取消賽事，「對所有組織成員來說，這是項令人心碎的決定，對那些夢想著參賽的少棒球員來說更是如此。」

中華隊自1969年首度參與威廉波特世界少棒賽，直到1997年退出前，共拿下17次冠軍，曾是台灣棒球迷最深刻的一段共同記憶，2003年重返世界少棒聯盟後未再奪冠，且近四年亞太區代表權也都由南韓拿下。

中華隊最後一次奪冠是1996年的高雄復興國小少棒隊，當年成員武昭關、鄭錡鴻、陳昭評等都加入職棒，武昭關曾在小聯盟打拚五年，先後效力水手、印地安人隊，鄭錡鴻也在小聯盟待了五年後，回到中華職棒加入中信兄弟隊，如今轉任二軍投手教練。

這也是中華隊今年第三個因疫情影響而暫停的國際賽事，荷蘭哈連盃邀請賽停辦一年，小馬聯盟從少棒、青少棒到青棒的亞太區錦標賽也確定取消，以去年成績決定世界賽代表隊伍，中華三級棒球代表隊直接取得參賽權，不過賽事在8月上旬開打，是否如期舉辦仍有待評估。

中華隊 棒球 鄭錡鴻

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