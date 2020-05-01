中職／魚頭君搞笑烤同胞 美記者大讚：提升到新境界

台南市觀光旅遊局吉祥物魚頭君Sababoy昨天獻上自己的「同胞」，與統一獅隊吉祥物一起在台南球場烤肉，奇特又好笑的景象引起不少球迷討論，就連十分關注中職的大聯盟金鶯隊記者克拉克（Dan Clark）也說：「中職吉祥物提升到新的境界了。」

統一獅今年與台南市政府緊密合作，魚頭君常到棒球場作客，展現舞蹈、畫畫各項才藝，昨天為了介紹台南球場特有的「外野烤肉席」，還帶來虱目魚肚、吳郭魚、牡蠣、白蝦等海產「加菜」，然而魚頭君本人就是虱目魚頭。

萊恩與魚頭君在外野烤肉席大展烤肉技能，還為幫ELEVEN SPORTS主播陳捷盛送上「大腸包小腸」及「吐司夾烤肉」，這奇特的景象，讓克拉克看到後忍不住說：「中職吉祥物提升到新的境界，竟然烤同伴然後送給主播當中場休息的點心。」

兩位吉祥物不只會搞笑，也有硬實力，昨天在看台上大跳韓團Super Junior「Sorry, Sorry」舞步，就被EPSN的節目「Now or Never」推特帳號大讚：「萊恩跟魚頭君贏得吉祥物最佳舞蹈獎。」

萊恩與魚頭君烤肉影片：https://twitter.com/ElevenSportsTW/status/1255854961717469184

萊恩與魚頭君跳舞影片：https://twitter.com/ElevenSportsTW/status/1255848444305915907