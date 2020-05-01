日職／增加到16隊解法 日媒建議與中職「合體」

福岡軟銀鷹隊會長王貞治日前拋出日職從12隊增加到16隊的話題，雖然因為新冠肺炎疫情，今年恐怕難有企業願意進場，不過日本媒體「夕刊富士」提出大膽想法，在不新增球隊之下要達成目標，跟中華職棒「合體」是一個可能性。

夕刊富士報導中指出，去年日職就連觀眾數吊車尾的養樂多隊營收都有賺錢，而橫濱隊從廣播集團TBS換成遊戲廠商DeNA，也在五年後擺脫赤字，不少企業有意參與職棒，在這樣的背景下，王貞治提出增隊的想法。

不過這樣的熱潮在新冠肺炎疫情爆發後煙消雲散，有意經營職棒的企業表示：「果然運動產業還是太危險了啊。」日職目前連練習賽都無法開打，如果遲遲不能開幕，就連現有12球團都會陷入經營危機。

在不新增球隊下達成王貞治擴大球隊數的想法，夕刊富士提出，與疫情中開打的中華職棒合併的可能性，概念是採取四個分區，每一區四個球團，季後賽由各區第一名參加，會比現有的高潮系列賽更加公平。

而日本與台灣球員都不算外籍球員名額，也能為台灣留下原本可能旅美的人才，並以美職為例，藍鳥也是將主場設在加拿大，日職若主導亞洲版的大聯盟，會比在國內增加球隊的格局更大。

夕刊富士也引述，一名前巨人隊球團人士指出，數年前台灣知名企業高層就有類似想法，該企業高層表示：「雖然想要經營職棒球隊，但在台灣會害怕有打假球的事件，不敢出手，有沒有以台灣為主場，加盟日職的方法呢？」

台灣雖然過去因假球案導致球迷流失，企業也不願投入，但近十年已好轉，加上今年台灣防疫有成，中華職棒領先全球開打，四支球隊有一隊就是由日商經營，明年在一軍還會再增加一隊。