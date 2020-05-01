我是MVP／生涯首發滿貫砲 林安可全壘打衝上第二

比賽時間（場次）：4/30（編號第27場）

對戰組合：中信兄弟vs.統一獅

MVP：林安可

單場成績：四打數一安打，一發滿貫砲，四打點。

統一獅雖然在首局就攻下五分，但前三局累積的七分優勢，隨著四、五局合計丟掉五被中信兄弟追近，而五局上出現失誤導致球隊掉分的林安卡，在五局下用球棒「道歉」，在滿壘時適時一擊，將球掃出右外野全壘打牆，再度把比分拉開，獅隊也以12：6拿下勝利。幫助「嘟嘟」潘威倫拿下生涯第144勝。

這是林安可在中職生涯第六轟、第一發滿貫砲，今年林安可專心打擊，全壘打也趕進度，連三場開轟，本季累積四轟，和蘇智傑並列獅隊第一，也是聯盟第二，季前設下的十轟「低標」，上半季就有機會達陣。