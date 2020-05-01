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中職／朱育賢綽號萌萌的 美記者讚棒壇最佳

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

樂天桃猿強打朱育賢開季展現恐怖火力，不僅用長程砲火吸引海外球迷目光，「棒球美國（Baseball America）」作家葛雷瑟（Kyle Glaser）還注意到他的綽號「酒窩大砲」，讚為「棒壇最佳綽號」。

身為去年中職年度MVP的朱育賢，開季就展現問鼎獎座的氣勢，目前出賽10場，4成87打擊率、8轟、17分打點都居聯盟第一，19支安打也僅次於隊友林立，有望將今天公布的4月打擊MVP收進口袋

朱育賢火燙手感透過推特英文轉播向全世界放送，開季至今已經多次掀起話題，讓不少正處於「棒球荒」的國外球迷與記者驚艷，頻頻打探他的年紀，以及是否可能往海外發展。

有趣的是，除了球棒威力外，朱育賢的綽號也吸引美國記者注意，葛雷瑟今天轉貼朱育賢在25日對統一獅蝴蝶球洋投費爾本開轟的影片，留言寫著：「CPBL現任MVP、最強打者的綽號是酒窩大砲，我們現在有了新的棒壇最棒綽號了。」

朱育賢 棒球 樂天桃猿

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