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中職／猿隊邁向千勝 可望在桃園主場完成

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊明天將在桃園球場對決中信兄弟隊，挑戰隊史第1000勝紀錄。圖為去年中職總冠軍賽在桃園球場開打。 圖／聯合報系資料照片
樂天桃猿隊明天將在桃園球場對決中信兄弟隊，挑戰隊史第1000勝紀錄。圖為去年中職總冠軍賽在桃園球場開打。 圖／聯合報系資料照片

樂天桃猿隊明天將在桃園球場對決中信兄弟隊，挑戰隊史第1000勝紀錄，團隊砲火仍是最大本錢，但兄弟洋投米蘭達也不好惹，本季最快球速153公里，前三場先發飆出23次三振，對猿隊打線是極大威脅。

猿隊前身第一金剛隊2003年起步，過去17季累積990勝，加上新球季第一個月打出9勝，最快明天就有機會成為中職史上第四支千勝球隊，加入另三支現役球隊的行列。

猿隊總教練曾豪駒領軍第一年，開季前11戰9勝2敗，上半季排名穩居龍頭，目前團隊打擊率3成42、全壘打21支、打點84分、得87分都排名第一，完成千勝將是他上任後第一個重大紀錄。

兄弟是唯一團隊防禦率低於四的球隊，投手群穩定性優於猿隊，兩隊本季首次進行三連戰，分別推出米蘭達、霸能打頭陣，形成洋投對決，就看米蘭達能否瓦解猿隊在桃園主場開季五連勝。

米蘭達三場先發，合計18局失三分，被揮出10支安打（一支全壘打），戰績二勝、防禦率1.50，奪三振23次在全聯盟暫居榜首，明天首戰猿隊、爭取開季三連勝。

霸能出賽兩場包括兩場先發，合計15.1局失9分有8分自責，被揮出15支安打（兩支全壘打），戰績一勝、防禦率4.70，明天也是首次對決兄弟。

米蘭達

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