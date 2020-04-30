中職／林安可設定10轟 已接近目標一半

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
林安可擊出滿貫砲。 擷圖自統一獅官方臉書
林安可擊出滿貫砲。 擷圖自統一獅官方臉書

統一獅隊新秀林安可生涯首支滿貫砲在今晚出爐，目前個人累積4支全壘打，已接近設定10轟目標的一半。

林安可在19日對戰中信兄弟隊敲出首轟，26日對樂天桃猿隊再擊出全壘打，昨晚對兄弟之戰，也有全壘打表現。

今天比賽5局下，林安可在滿壘戰況開轟，助獅隊拉開領先差距，一棒擊沉兄弟反撲氣焰，獲選單場MVP。

林安可在5局上發生守備失誤，導致兄弟追分，他說：「上一局失誤掉分，就想打回來而已。」

含此戰再內，林安可連續3場比賽擊出全壘打，連續6場比賽敲安、連續4場比賽有打點。

獅隊近8場比賽擊出14支全壘打，林安可貢獻4發，和蘇智傑並列獅隊排頭。

獅隊本季已累積20支全壘打，僅落後樂天桃猿隊的21轟。

林安可 樂天桃猿

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