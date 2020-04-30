中職／林安可生涯首支滿貫砲 力挺潘威倫搶下本季首勝

統一獅隊老將「嘟嘟」潘威倫三度挑戰本季首勝，靠隊友火力相挺如願，獅隊以12：6擊敗中信兄弟隊，戰績6勝7敗、排名升到第2。

兄弟先發投手廖乙忠開賽就找不到手感，先被陳傑憲擊出安打，再對林靖凱、林安可投出保送，滿壘戰況又被蘇智傑敲安、失兩分。

廖乙忠此戰只投0.2局，創個人生涯最短先發局數紀錄，被敲兩支安打，投出4次保送成致命傷，失5分皆為責失；獅隊在首局下打了10人次。

「嘟嘟」在前3局沒有被擊出安打，兄弟僅靠保送站上壘包，直到4局上被蘇緯達擊出兩分砲，5局上再遇亂流，被敲4支安打、失3分。

獅隊鄧志偉在5局下開轟，助球隊延續紀錄，目前已連續8場比賽擊出全壘打（自4月19日起）。

5局下，林安可在鄧志偉之後也敲出全壘打，且是滿貫砲，再度助獅隊拉開差距，這也是他個人職棒生涯首支滿貫全壘打。

潘威倫本季前兩次出賽都被打爆，15日對樂天桃猿隊投5.1局、被敲9支安打、4支全壘打、失6分，21日對富邦悍將隊只投1.1局，被敲兩支全壘打在內的6支安打、失8分。

今晚「嘟嘟」投完5局退場，被擊出7支安打，失5分、責失3分，首勝終於到手，個人職棒生涯累積144勝。