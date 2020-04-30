日職／史都華想在軟銀出頭 旅日到50歲是選項

日職新球季受到新冠肺炎疫情影響，五月開打難度仍高，軟銀鷹隊20歲投手史都華（Carter Stewart）努力適應日本文化，希望未來能在日職闖出一片天，為美國業餘球員打造一條非傳統職棒之路。

史都華去年在超級經紀人波拉斯（Scott Boras）的操作下，放棄大聯盟選秀，和軟銀簽下六年超過700萬美元合約，震撼美國棒界。

軟銀從2017年起連奪日職總冠軍，今年將挑戰四連霸，史都華被監督工藤公康視為即戰力，但新球季到底什麼時候打得成，到現在還沒有明確答案。

前年大聯盟選秀會，勇士隊首輪第八順位挑中史都華，評估他的右手腕有傷，開出簽約金200萬美元的條件，這和史都華設定的450萬美元相差太多，他決定放棄簽約，最後選擇加盟軟銀。

史都華表示，要讓軟銀覺得做出正確選擇，也要讓美國棒界人士了解，自己在17、18歲時，身體非常健康。

日本棒球文化、球風和美國不同，史都華還在適應中，隊上外籍球員摩爾（Matt Moore）、范登賀克（Rick van den Hurk）、薩法提（Dennis Sarfate）都幫了不少忙， 他說：「他們教我很多球場上的東西。」

史都華並不後悔自己的選擇，還認為在日本比美國好，很享受在日本的一切；他表示，也許將來有一天能回美國發展，但不會有任何拘束，在日本待到50歲也不是不可能。

史都華也以自身經驗告訴美國球員，想到日職一定要改變自己，融入當地文化，才能獲得隊友的認同。