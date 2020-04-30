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中職／林智勝在猿隊207轟 仍是隊史最多轟打者

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林智勝在桃猿隊時期。 報系資料照
林智勝在桃猿隊時期。 報系資料照

樂天桃猿隊只差一勝達到千勝里程碑，最快明天在桃園球場對中信兄弟隊之戰完成紀錄，猿隊歷年累積1519支全壘打，「大師兄」林智勝207轟排名第一，也是隊史唯一完成兩百轟的球員。

中職開打31年共有21人達到百轟紀錄，猿隊四人是林智勝、林泓育（164轟）、陳金鋒（132轟）、陳俊秀（109轟），下一人將是朱育賢，目前92轟名列史上第22，接著是郭嚴文80轟。

林智勝2004年從猿隊展開中職生涯，待了12個球季後，2016年以自由球員身分加盟兄弟，生涯17年在猿、象分別有207轟、77轟紀錄，合計284轟名列史上第二，只落後張泰山五轟。

但他26日對富邦悍將隊之戰七局上從二壘直衝本壘時，為了閃避悍將隊捕手戴培峰的觸殺，左手撞擊地面造成左手食指、中指骨折，進入傷兵名單，最快下半季才能復出。

林泓育生涯11年164轟紀錄，史上排名第五、現役球員第三（林益全173轟史上第四、現役第二），最快明年有機會超越林智勝在猿隊留下的207轟紀錄，躍居隊史全壘打王。

林智勝 中職

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