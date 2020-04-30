中職／猿隊千勝只差一步 對決米蘭達恐有苦戰

樂天桃猿隊明起在桃園球場對決中信兄弟隊，雙方展開三連戰，猿隊離隊史千勝紀錄只差一勝，首戰推出霸能登板先發，兄弟則由米蘭達應戰。

猿隊從2003年第一金剛隊算起，隊史邁入第18年，目前累積999勝在中職史上排名第四，前三隊是統一獅1624勝、中信兄弟（含前身兄弟象）1532勝、富邦悍將1306勝（含前身俊國熊、興農牛、義大犀牛）。

霸能本季出賽兩場，包括兩場先發，合計15.1局失九分（八分自責），被揮出15支安打包括兩支全壘打，戰績1勝、防禦率4.70，明天首次對決兄弟。

米蘭達開季前三場先發，合計18局失三分，被揮出十支安打，包括一支全壘打，戰績2勝、防禦率1.50，奪三振23次在全聯盟暫居榜首，明天也是首次對戰猿隊。

猿隊目前戰績9勝2敗排名第一，桃園主場五戰全勝，明天挑戰本季第十勝、隊史第一千勝，從米蘭達的防禦率、三振功力看來，恐有一番苦戰。

兄弟目前5勝6敗名列第二，團隊防禦率3.67是四隊最佳，但九支全壘打墊底，也是唯一開轟個位數的球隊。