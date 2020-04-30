中職／江辰晏挑戰本季首勝 力求中止跨季7連敗

統一獅隊明天起在台南主場和富邦悍將隊進行3連戰，首戰先發投手江辰晏不但要挑戰本季首勝，也要力求中止跨季7連敗的難堪紀錄。

江辰晏去年6月8日對悍將隊先發投5.1局、失兩分、拿個人單季第4勝，之後9次先發一勝難求，5連敗結束球季。

今年4月17日，江辰晏季賽首度先發，對中信兄弟隊投6局、失3分、責失1分，雖是優質內容，依然吞下敗投。

上周江辰晏再度先發，遭樂天桃猿隊KO，只投4局、被敲3轟、失9分，今年開季2連敗，再加上去年季末的數據，目前是跨季7連敗 。

江辰晏目前對兄弟跨季3連敗、對猿隊跨季6連敗，但去年對悍將隊表現出色，對戰5次、拿到3勝（1敗）。

悍將隊「最強洋投」索沙明天登板，他前3次出賽，僅在首戰（14日）對兄弟拿勝投，之後兩次先發共投13局、失7分，皆無勝投進帳。