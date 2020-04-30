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中職／改披獅袍初登一軍 林煜清等了11個月

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
獅隊總教練林岳平調動陣容，31歲老將林煜清本季初登一軍，也是改披獅隊球衣後，首次被列入一軍名單。 聯合報系資料照
獅隊總教練林岳平調動陣容，31歲老將林煜清本季初登一軍，也是改披獅隊球衣後，首次被列入一軍名單。 聯合報系資料照

統一獅隊今天繼續在台南球場對決中信兄弟隊，獅隊總教練林岳平調動陣容，31歲老將林煜清本季初登一軍，也是改披獅隊球衣後，首次被列入一軍名單。

獅隊打完開季前12戰，戰績5勝7敗排名第三，林煜清、陳重廷今天登錄一軍，林其緯、潘傑楷下放二軍。

林煜清2012年從兄弟象隊展開中職生涯，前年跳槽富邦悍將隊，今年加盟獅隊，過去八季出賽167場（98場先發），投出35勝46敗7中繼、防禦率4.33。

他從2016年起改以牛棚任務為主，減少先發場次，去年在悍將隊只出賽一場，寫下個人單季最少出賽紀錄。

林煜清上次在一軍出賽是去年5月30日，對獅隊先發3.2局被揮出六支安打，包括兩支全壘打，失五分無關勝敗，等了11個月終於重返一軍。

林煜清 林岳平 牛棚

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