國小硬聯／李瑋華外甥余子承建功 卑南1分再勝力行

台東縣卑南國小預賽以9：8險勝台中市力行國小，兩隊進入30強淘汰排名賽又抽在一起，結果再度由卑南以4：3帶走勝利，前進國小硬式聯賽16強。

卑南、力行相當有緣，預賽就同組，當時激戰到二度PK，才由卑南1分差勝出，進入淘汰排名賽後兩隊又抽到，仍是拉鋸戰，力行開局以保送先馳得點，卑南則在1局下靠著郝晨安安打攻下2分，力行2局上利用邱宥得安打拿到2分，打完前兩局，力行以3：2領先。

卑南前兩局就換了兩任投手，直到第三任投手余子承穩住陣腳，他後援4局無失分，被敲出4安打，投出5次三振，沒有四死球，表現精彩，卑南在5局下利用力行游擊手失誤攻得2分超前，最後以一分差再度勝出。

卑南全場4安打比起力行8安打少，不過力行出現3失誤讓卑南有機會可乘，加上卑南投手余子承有效壓制，卑南教練連智淵表示，余子承屬於四分之三側投，球不快，但有尾勁，進入本壘板時會有變化，可攻右打者的內角球，「看得出力行中心打者急著想打，追打好幾個壞球。」余子承自小四加入棒球隊，舅舅是前統一獅球員李瑋華，也算是來自棒球家族。

連智淵指出，連同聯賽兩次在內，今年就對上力行六次，「前面都沒贏過，第一場還被扣倒，好幾場輸一分，這次聯賽才贏」，卑南是去年冠軍，今年挑戰衛冕，連智淵坦言，這批選手身材、力量沒去年好，杜翊澤、林顗勳兩人去年就有跟出來經驗較好，擔任領頭羊角色，今年目標先放在8強。

卑南國小是去年冠軍。 學生棒球聯盟提供

就是要抽一起！ 土城復仇汐止勇闖16強

「我們就是想抽在一起，再對決一次！」新北市土城國小總教練胡竣傑說到，預賽遭汐止國小再見安打，進入淘汰排名賽又抽在一起，這次土城掌握住機會，在隊長徐維均4.1局失1分帶領下，以3：1獲勝，前進國小硬式聯賽16強。

土城國小擊敗汐止國小復仇成功。 學生棒球聯盟提供

汐止、土城從新北市打到台南市難分難捨，市內聯賽土城以9：1扣倒汐止，台南硬式聯賽預賽則是汐止以8：7逆轉勝土城，雙雄攜手晉級下一輪，結果緣分未盡又抽到對戰，前2局雙方各拿1分戰平。

關鍵3局下，土城1出局後自失誤展開進攻，高苡銘掃出三壘安打打下超前分，接著再靠土城一壘手失誤回來得分，加上先發投手徐維均4.1局、高苡銘後援1.2局聯手壓制，這回由土城扳回一城。

胡竣傑指出，預賽那一場是我們運氣差一點，今天又對到，我們有把握住機會，兩邊打擊其實都沒太多攻勢，投手算是關鍵，「徐維均今天投得還可以，但是好壞球相差較多，用球數多，否則本來這場要讓他投完。」

小六的徐維均身材不錯，是全隊最高大的選手(身高165公分、體重60公斤)，原本打社區棒球，小五下學期才轉到土城加入棒球隊，去年就有跟著學長出征硬式聯賽，經驗較好，他說，今天保送太多，投得算還好，跟投球比起來比較喜歡打擊，最喜歡旅日球星王柏融。

土城去年在硬式聯賽拿到第六名隊史最佳成績，今年仍有4名班底，胡總表示，今年攻擊較好，投手平均，目標是突破去年名次。

土城國小徐維均4.1局失1分拿下勝投。 學生棒球聯盟提供

王牌對決 新街松宇軒英雄命開轟拿勝投

南投縣新街國小、花蓮縣光復國小今天(30日)上演王牌對決戲碼，新街隊長松宇軒開轟又中繼穩住戰局，包辦勝利投手、勝利打點，幫助新街以13：9獲勝，挺進國小硬式聯賽16強。

新街國小勇闖16強。 賽事特約記者王婉玲／攝影

新街、光復兩軍勢均力敵，新街開局出現3支二壘安打，加上保送、暴投先拿3分，讓光復趕緊換上王牌投手許子彥止血；無獨有偶，光復下半局同樣攻下3分，新街自第2局起也換上王牌投手松宇軒壓陣。

光復3局下自許子彥二壘安打攻勢再起，加上3次四死球、投手犯規，再添3分進帳，新街則在4局上以3安打、3失誤、1保送同樣攻下3分，雙方打完4局戰平6比6。

關鍵5局上，新街松宇軒在2出局後夯出三分砲，加上光復失誤，一舉吃下4分大局，新街6局上再添3分保險，但下半局換投後讓光復有機可乘，許子彥三分彈一度追近比分，新街趕緊再換投勞恩˙曼格格守住勝果，辛苦拿下最後勝利。

新街總教練紀俊麟表示，光復選手身材不錯，打擊有一定能力，在我們之上，但我們掌握住第5局扭轉氣勢，「松宇軒那3分很巨大，他就是球隊的攻守重心，也剛好輪到他建功。」

開路先鋒松宇軒單場5支3，包括一壘、二壘、全壘打各1支，包辦4打點，這也是他小六這一年夯出的第17轟，長打火力驚人，他說，當時1出局一、二壘有人，本來只想堆壘，後來相中對方的紅中高球出棒，目標在小六畢業前能打到20轟。

松宇軒打擊正常演出，中繼4局6K失3分也很關鍵，紀俊麟指出，他今天只能投4局，一直在考慮什麼時機讓他登板，雖然他今天狀況不是很好，不過還是有控制住局面。

新街國小松宇軒包辦勝利投手、勝利打點。 賽事特約記者王婉玲／攝影

和興輕騎闖16強 林弘恩5局完封不怯場

從幼稚園就開始在棒球隊玩球，嘉義縣和興國小小將林弘恩比一般人更早接觸棒球，在場上不怯場成為優勢，今天(30日)他在國小硬式聯賽扮演致勝功臣，先發5局無失分，打擊也貢獻2支長打，幫助和興以9：0提前5局扣倒宜蘭縣大同國小，闖進16強。

和興國小林弘恩5局完封好投。 賽事特約記者王婉玲／攝影

和興對上大同之戰，開局和興就先聲奪人，楊鈞懷二壘安打、陳揚文保送先後上場，1出局後黃世堯掃出二壘安打清壘，葉韋辰接著也獲得保送，大同雖趕緊換投，不過和興湯峻偉、林弘恩、楊家諺都敲出安打，一舉吃下6分大局。

有了分數進帳，先發投手林弘恩投來也更有信心，以70球登板5局，只被敲出3安打，投出3次三振、2次保送，表現稱職，和興在3局上利用葉韋辰三壘安打帶動再下一城，5局上葉家祐、黃世堯、林弘恩揮出安打再添2分，提早5局收下勝利。

小六的林弘恩投打俱佳，和興總教練洪菘錞表示，他原本是球隊捕手，蹲久了臂力變好，開始讓他擔任投手，在今年立德盃曾對中平登板只失1分，因此排定他這場先發，「他面對大場面不會緊張，不會畏懼。」

林弘恩自小就讀的托兒所剛好附設在和興國小，因此很小就開始接觸棒球，直到小三才正式加入棒球隊，他說，跟著哥哥來打球，打棒球學到怎麼克服壓力，喜歡當投手，因為三振打者很舒服。

和興今年陣容由五、六年級各一半組成，洪總指出，這批選手打擊不錯，投手平均，守備則是較擔心的一環，預賽都有失誤，回去學校要好好再加強，目標設定在8強。

和興國小闖進16強。 賽事特約記者王婉玲／攝影

西門逆轉搶進16強 連兩年搶八遇大勇要雪恥

新竹市西門國小今天(30日)對上苗栗縣汶水國小打出逆轉戲碼，在4、5局拉尾盤合計攻下7分，終場以9：4獲勝，挺進國小硬式聯賽16強。

西門國小連兩年在16強賽碰上大勇國小。 學生棒球聯盟提供

西門預賽以二連勝分組第一晉級，進入淘汰排名賽後，今天交手汶水，開局雖靠著連續3安打攻下2分，不過汶水在2局上以3安打、1保送攻進3分反超，3局上再下一城，打完前3局以4比2領先。

西門在4局下反攻，1出局一、二壘有人，詹皇治打擊造成汶水左外野手失誤，讓壘上跑者全跑回來，西門單局3分扭轉戰局，到了5局下，王宣棋三壘安打率先上壘，柳宏瑋高飛犧牲打送回隊友，汶水雖換投，但西門再以3安打、2保送搶分，再吃下4分大局拉開比分，拿到最後勝利。

西門總教練蔡璟豪表示，先發投手陳治全有點緊張，沒有投出應有的能力，幸好後面投手有守下來，加上打擊也有發揮，才能贏球。

西門全場11支安打，王宣棋、陳正諺兩人都繳出3安打猛打賞成績，蔡總提到，兩人去年就有出賽經驗，尤其王宣棋去年就入選新竹市U12代表隊，擔任主戰捕手，今年更成長。

西門全隊約30幾人，今年陣容小六生6、7人，再搭配幾名小五生，蔡璟豪認為算是整齊，選手攻擊慾望強，目標設定8強，但首要先闖過明天16強賽對大勇之戰，「我們連兩年都在16強賽碰到大勇，去年4：3輸一分，今年一定要雪恥。」