中職／比賽時間超過3小時 外媒看法不一

中職是目前唯一正常開打的職棒聯盟，受到國外媒體密切注意，比賽時間成為討論話題之一；本季至今已進行23場比賽，平均耗時3小時43分，花的時間確實比過往更長。

外媒曾提出，中職比賽雖有競爭性、也具備趣味性，「但比賽進行速度，可能是個問題」。

但也有人認為時間不是問題，美國棒球作家湯普森（Bill Thompson）便指出，不應該拿中職和大聯盟比，「他們（中職）擁有自己的特色」。

中職比賽時間較長，確實是「特色」，去年單場比賽平均時間3小33分，創下歷年之最，其次是2017年的3小時28分。

自2011年起到去年為止，中職單場比賽平均時間都超過3小時20分，2010年的平均數據為3小時06分，是難見的快速球季。

2006到2010年球季，中職的比賽進行速度都算快，3小時出頭便可結束，2006年的單場比賽平均時間甚至只有3小時。