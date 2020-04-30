中職／疫情減緩開放觀眾？馮勝賢：一直在準備
國內新冠肺炎疫情趨於平穩，疫情指揮中心推行防疫樂活新態度，可放心參與戶外活動，中華職棒秘書長馮勝賢也表示，一直在準備開放觀眾的相關措施，報告之後等待中央的決定。
台灣已連5天新冠肺炎零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，國內新型冠狀病毒疫情趨於平穩，為了兼顧防疫與民眾生活品質，近期將推行防疫樂活新態度，從戶外活動及餐飲兩個面向，希望民眾在落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。
陳時中表示，希望民眾在維持個人防疫措施的情況下，可以放心參與各項戶外活動，如觀賞戶外型態的音樂會、藝文表演及體育賽事、從事踏青、運動、旅遊等有益身心健康的活動。
目前以閉門形式進行的中華職棒，就屬於戶外體育賽事，意指未來有機會開放觀眾進場觀看中職賽事。中職秘書長馮勝賢今天表示，「從還沒有第一個0出現，我們就一直在準備、超前部署了」。
馮勝賢指出，尤其是從上星期開始，就一直在研擬開放觀眾進場的相關辦法，和體育署報告，也跟各球團討論相關的策略，「目前就是在蒐集資料、協調和整合，跟中央報告之後，等一個結果」。
中職已於4月11日閉門開打，為目前全世界第一個開打的職棒賽事。雖然韓國職棒也將於5月5日進行開幕戰，不過若不久的將來中職開放觀眾進場，將再度成為世界第一。中職英語主播王雲慶也曾說：「期待過幾個月，球場可以坐滿觀眾，給全世界看」。
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