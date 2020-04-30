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韓職／球季開打沒觀眾 LG雙子洋投：奇怪但不困擾

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
「NBC華盛頓」訪問LG雙子洋投威爾森（Tyler Wilson），分享韓職防疫經驗。 截圖自推特
「NBC華盛頓」訪問LG雙子洋投威爾森（Tyler Wilson），分享韓職防疫經驗。 截圖自推特

今年來到中職打拚的洋將，成為幸運的一群，在疫情中仍能在球場上揮灑汗水，也在近日接連成為國際各大媒體的訪問對象；投效南韓職棒的洋將，預計也將在五天後體會靠棒球養家的幸福感，「NBC華盛頓」訪問LG雙子洋投威爾森（Tyler Wilson），分享韓職防疫經驗。

威爾森在2018年轉戰韓職發展，今年已要邁入第三季，但今年的感受大不同，球季因為疫情而大幅打亂，在春訓喊卡後，他曾短暫飛回美國，待了10天左右，又接到球團通知要他回球隊報到，抵韓後還要先接受14天隔離。

「我在我的公寓裡待了14天…進行訓練。」為了清出室內訓練空間，威爾森將房間內的家具都搬出，球隊幫他送來啞鈴、壺鈴等重訓器材，他還將床墊立起於牆邊，維持投球訓練。

韓職將在5月5日展開球季，威爾森也向美媒分享韓職的防疫規範，像是球場單一出入口管制，進出須量體溫，教練、職員、媒體皆須戴上口罩，採訪規定也比以往嚴謹許多，不只禁止記者進入休息室，賽後也僅在球員都離開板凳區後才安排球員與教練受訪。

新球季將少了球迷在看台上的歡呼聲，威爾森說：「那會很奇怪，韓職很棒的一個原因就是球迷，這裡的球迷為了棒球瘋狂，他們可以從第一球喊到最後一個出局數，很神奇，我很喜歡。」

威爾森表示，球員會從球迷的加油聲中得到力量，現在暫時少了球迷在場內，雖然感覺奇怪，「但我想那不會太困擾我，這將會是考驗球員專注度的時候吧。」

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