中職／曼尼經紀人搞烏龍 求職單位錯寫中國職棒

47歲的昔日大聯盟重砲曼尼‧拉米瑞茲（Manny Ramirez）喊話希望再返中職，今天再度拋媚眼，他的經紀人塞佩達（Hector Zepeda）釋出曼尼的練打影片，想證明他的身手依舊，卻誤寫成「中國職棒（China Professional Baseball League）」，寫錯求職單位名稱，顯然在幫客戶找工作上失職。

曼尼曾在2013年來台加入義大犀牛、效力半季，在台灣掀起一陣「曼尼旋風」，儘管已經事隔七年，但近期隨著中職在全球唯一開打，吸引國際目光，也喚醒了曼尼的台灣記憶。

曼尼向The Taiwan Times表示，這陣子都在早上六時就起床觀看中職比賽，想念台灣的球迷與美食，他也向各球團喊話，表達自己可以擔任球員兼教練，且有信心不管到哪隊，都能帶來正面貢獻。

曼尼的喊話吸引全美各大媒體目光，包括大聯盟官網、ESPN、美國雅虎等主流媒體皆跟進報導。他的經紀人也在今天透過推特釋出曼尼的練打影片，留言寫著：「他的身手依舊，上帝祝福，他將有機會在中國職棒重返賽場。」誤將中華職棒寫成中國職棒。