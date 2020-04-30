中職／猿隊叩關千勝 前三支達陣球隊獅隊最會贏

樂天桃猿明天晚上挑戰隊史第1000勝，將成中職史上第四隊，攤開所有千勝之師累積勝場的步伐，統一獅用1862場達陣為史上最快，俊國熊、興農牛、義大犀牛用2231場才衝至千勝終點線，則是速度最慢的一隊。

猿隊昨天以5：3擒下富邦悍將，隊史從2003年第一金剛起算，加上La New熊、Lamigo桃猿，已累積999勝，明天回到主場與中信兄弟進行三連戰，將向千勝里程碑叩關，可惜隊史歷史性的場面，沒能與現場球迷同慶。

猿隊累積勝場的腳步不算慢，儘管第一金剛時期100戰只打下20勝，但La New熊、Lamigo桃猿時期畢竟是奪下七座總冠軍的超級勁旅，1820場比賽共收下970勝，加上樂天接手後前11戰狂收9勝，若能在明晚收穫第1000勝，將以1932場比賽、5成18的勝率達陣。

中職前三支存滿1000勝的球隊，分別是統一獅、中信兄弟（含兄弟象）和富邦悍將（含俊國熊、興農牛、義大犀牛），中信兄弟於兄弟象時期完成，富邦悍將則於義大犀牛時期達標。

前三隊裡以獅隊的勝率最高，在2009年6月6日成為史上第一支千勝球隊時，僅用1862場、勝率5成60，兄弟象在隔年9月10日完成千勝，則是花了2038場、勝率5成09。

富邦悍將在2014年完成隊史千勝，包含俊國熊的109勝、興農牛的789勝，義大犀牛於投入中職第二季、2014年8月16日補上102勝，完成第1000勝里程碑，合計花了2231場、勝率4成61。