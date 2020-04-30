中職／李振昌罕見壞球連發 自責「差點搞丟勝利」

中信兄弟昨晚帶著9：5領先進入九局下，守護神李振昌登板把關勝利，卻因身體明顯出狀況、壞球連發，讓戰局陷入危機，球隊最終1分差險勝，而他也在今晨透過臉書報平安，並自責「差點丟了球隊到手的勝利」。

兄弟此戰先在第七局靠岳東華的陽春砲扳平，張志豪補上兩分全壘打討回領先，第八局再下3分，眼看領先擴大，第九局又是李振昌登板，看似萬無一失的戰局，卻在李振昌壞球連發後有了懸念。

李振昌共用18球，就有11球是壞球，只解決了一人次，被敲1安打、1保送後退場，由鄭凱文緊急接替，林安可、郭阜林的安打助獅隊追到8：9，最終讓鄧志偉敲出二壘方向滾地球出局，才終於結束比賽。

李振昌罕見場上不穩，兄弟總教練丘昌榮賽後指出，李振昌的投球狀況來自腰部肌肉緊繃，先觀察看看隔天情況是否有所改善，已與二軍聯絡，可能叫上牛棚支援。

李振昌也在深夜透過粉絲團留言，寫著：「我沒事，只是背部、腰部感覺到緊繃不適，謝謝各位球迷的關心。」他也對比賽表現相當自責，「今天投的很糟糕，差點丟了球隊到手的勝利 ，對大家非常抱歉，自己會好好檢討。」