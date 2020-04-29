中職／9局下驚險守成 兄弟3轟擊退獅隊

中信兄弟今天作客台南球場對戰統一獅隊，雖一度被超前，但長打火力回溫，靠3發全壘打討回分數，包括張志豪在7局下的致勝2分砲，並在9局下擋住獅隊反撲，終場以9：8勝出，終止獅隊2連勝。

獅隊洋投洛奇本季第3度出賽、首度對戰中信兄弟，但一開賽就先失分，兄弟在首局靠詹子賢安打和蘇緯達的二壘打先馳得點。4局上兄弟攻占二、三壘，接著靠洛奇的暴投跑回分數，陳家駒高飛犧牲打再送回1分，兄弟先取得3：0領先。

獅隊打線在4局下才攻破兄弟先發投手黃恩賜，林安可揮出中外野陽春全壘打，連兩戰開轟，且這一轟正好打在中外野印有「謝謝所有第一線防疫人員的付出，讓我們有棒球可看」的大帆布上，在國內連4天沒有新冠肺炎確診案例之際，以另類方式向防疫人員致敬。

6局下獅隊再掀反攻，林靖凱敲安打開啟攻勢，蘇智傑獲保送上壘，也讓黃恩賜留下得點圈有人的危機退場，而兄弟牛棚沒能及時止血，獅隊靠郭阜林的二壘打送回1分，滿壘時陳鏞基揮出追平比數的安打，林祐樂補上滾地球送回超前分，獅隊4：3超前。

但洛奇續投第7局沒能守住領先優勢，兄弟在7局上靠岳東華的陽春全壘打（本季首轟）追平比數，2出局後江坤宇揮出安打，張志豪再敲出超前比數的2分全壘打（本季首轟），助兄弟以6：4要回領先。

8局上兄弟蘇緯達再補一發陽春彈，王威晨、江坤宇的安打也都送回打點，兄弟單局多添3分，將比數拉開為9：4。

獅隊在8局下靠蘇智傑砲轟吳俊偉追回1分，9局下又攻占一、三壘，接著兄弟守護神李振昌因傷退場，由鄭凱文接替，獅隊林安可在滿壘時揮出2分打點安打，郭阜林又在2出局後揮出二壘打追成1分差，但最終仍沒能改變戰局。

兄弟黃恩賜此戰主投5.1局，被敲出4支安打（1轟），失3分，無關勝敗，蔡齊哲中繼1.2局無失分，拿下勝投。

獅隊洋投洛奇先發6.2局，被擊出8支安打（2轟），送出8次三振，失6分，承擔敗投。