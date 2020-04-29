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中職／悍將就是無法屠猿 開季對戰5連敗
富邦悍將隊還是過不了樂天桃猿這關，今天在新莊球場又以3：5輸球，開季對戰五場全敗，上半季戰績掉到4勝8敗，繼續排名墊底，猿隊9勝2敗穩居龍頭。
猿隊面對悍將先發投手陳仕朋，首局就發動攻勢，陳晨威安打、林立保送攻占一、二壘後，林泓育、陳俊秀連續安打攻下兩分。
六局上，藍寅倫、林泓育、陳俊秀安打加上郭嚴文高飛犧牲打，猿隊再下兩城，拉大成4：0領先，七局上又靠余德龍二壘打、林立安打、藍寅倫高飛犧牲打，從悍將第二任投手范玉禹的手中攻下第五分。
悍將打完前六局，無法突破猿隊洋投卡本特的封鎖，七局下范國宸、蔣智賢、高國麟、申皓瑋安打攻下兩分，悍將終止連16局未得分紀錄。
悍將八局下再靠胡金龍保送、猿隊內野失誤、蔣智賢安打攻下一分，終場仍以兩分之差落敗。
卡本特先發6.1局，被揮出七支安打、失兩分，奪下本季首勝，獲選單場MVP；陳仕朋投六局也被七安、失四分吞敗，本季戰績1勝1敗，終止對戰猿隊二連勝。
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