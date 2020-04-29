中職／戰績獨走仍有煩惱 曾豪駒還在學換投時機
樂天桃猿隊開季前十戰打出8勝2敗，上半季排名穩居第一，新任總教練曾豪駒表示，不會因為戰績好就覺得壓力變輕，今年球季未結束、未達目標前，不想成績好壞。
曾豪駒從猿隊打擊教練升任教頭，賽前還是親自餵球給球員練打，完全不敢放鬆。
他表示，以前只需注意野手狀況，現在要注意的細節很多，除了投、打還有他們的身體，必須有一定程度了解，才能讓球員好好發揮。
曾豪駒強調，每天練球都會按照之前習慣，觀察野手打擊狀況，評估如何安排先發陣容，也可更精確掌握代打時機。
至於上任總教練後最頭大之處，曾豪駒認為就是投手臨場調度，他說：「先發投手退場後，安排誰接手的時機點，還在學習中，這可能影響比賽勝敗。」
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