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中職／看伍鐸快1年沒贏 吳俊良：內心糾結、緊張都會

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
悍將投手教練吳俊良強調，仍會安排伍鐸正常輪值出賽。記者藍宗標／攝影
悍將投手教練吳俊良強調，仍會安排伍鐸正常輪值出賽。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊洋投伍鐸怎麼投都贏不了，昨天對樂天桃猿之戰先發5.2局失兩分吞敗，從去年5月10日至今吞下跨季十連敗，寫下中職史上洋投最慘紀錄；悍將投手教練吳俊良表示，伍鐸昨天投出自己想要的進壘角度，有機會仍會讓他繼續上場，正常輪值出賽，看看能否找回信心。

伍鐸連續15場先發未勝，也追平洋將紀錄，快一年不知勝投滋味，吳俊良說：「伍鐸這麼久沒勝投，內心糾結、緊張都會，不會跟他說負面的事，儘量正面。」

伍鐸前年14勝奪下中職勝投王，去年卻掉到2勝12敗，變成全聯盟最多敗投手，今年又是開季二連敗。

吳俊良表示，伍鐸在牛棚練投時，球路都能壓低，進壘角度也準，上場後卻不是這種水準，必須幫他找回信心才行。

伍鐸昨天前五局讓猿隊掛零，六局上一出局後，被林泓育揮出安打，再遭郭嚴文轟出中外野兩分砲，成為敗投主因，吳俊良說：「伍鐸此役有投出自己想要的水準，只對郭嚴文失投。」

伍鐸 中職 郭嚴文

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