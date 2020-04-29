中職／同期蘇智傑、詹子賢已發光 申皓瑋當然會急

富邦悍將隊外野調度出狀況，總教練洪一中今天把22歲外野手申皓瑋調上一軍，對樂天桃猿之戰擔任先發中外野手、打第七棒；申皓瑋表示，二軍開季狀況不是很好，最近掌握度提升，升一軍一樣都是比賽，不管被賦予什麼任務，都要想辦法幫助球隊。

申皓瑋在2016年選秀會被悍將前身義大犀牛隊選中，首輪第二指名成為榜眼，當年狀元是統一獅隊蘇智傑。

申皓瑋2017年5月20日初登一軍，過去三季合計出賽113場，繳出打擊率2成47、全壘打5支、打點32分的成績，始終未在一軍站穩地位。

2016年同期被選中的外野手，蘇智傑、詹子賢（中信兄弟隊第二輪）已成球隊主力，申皓瑋仍待進步，他說：「一直在一、二軍起伏當然會急，但急也沒有。」

他表示，必須更成熟、更穩定才行，隊上學長都是頂尖外野手，要好好向他們吸取在國外打球的經驗。